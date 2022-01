O manifestare inedită va avea loc sâmbătă, 15 ianuarie, la Suceava de Ziua Culturii Naționale în organizarea Consiliului Județean. Doi mari artiști sculptorul Ion Mîndrescu care va primi sâmbătă dimineață titlul de ”cetățean de onoare” al județului Suceava și graficianul Mihai Pânzaru-PIM ”cetățean de onoare” în exercițiu al municipiului Suceava, expun lucrări la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, într-un spațiu neconvențional, în onoarea personalului medical.

Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai Barbă, în holul de la intrarea în Spitalul Județean va fi expoziția ” ”Omul, Timpul, Spațiul” a sculptorului Ion Mîndrescu iar în sala de conferințe ”dr. Vasile Andriu” a Spitalului Județean va fi o expoziție internațională de artă plastică care conține lucrări realizate în cadrul proiectului ”Lumina Nordului. Putna 2021” desfășurat anul trecut cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Marea Serbare de la Putna și ilustrații realizate de Mihai Pînzaru-PIM la poeziile lui Ciprian Porumbescu.

Niculai Barbă a precizat că din motive care țin de respectarea regulilor pandemice expozițiile vor fi vernisate online momentul urmând a fi transmis sâmbătă pe pagina de facebook a Centrului Cultural Bucovina. ”La Spitalul Județean realizăm o acțiune mai inedită, mai de suflet, în ideea de a duce lucrări într-un astfel de spațiu care să poată fi vizionate de personalul medical. Se pare că zona se pretează la astfel de acțiuni. După ce vom ieși din pandemie după ce se vor ridica restricțiile acolo s-ar putea permanentiza acel spațiu pentru diferite expoziții. Avem gândit un grafic cu ce s-ar putea face acolo. Eu mă aștept ca acolo să expună inclusiv artiști care sunt parte a corpului medical”, a mai spus Barbă. Expoziția de la Spitalul Județean Suceava poate fi vizionată până pe 27 februarie.