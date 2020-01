Primăria municipiului Rădăuți a marcat astăzi 170 de ani de la nașterea poetului național, Mihai Eminescu și, totodată, Ziua Culturii Naționale, printr-o serie de manifestări. Astfel, începând cu ora 13:00, au fost depuse coroane și jerbe de flori la bustul poetului, din Piața Garoafelor. Printre cei care au adus un omagiu marelui poet s-a aflat primarul Nistor Tătar. Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina a organizat un Simpozion dedicat aniversării zilei de naștere a poetului, evenimentul având loc la Sala Bibliotecii Municipale. La Galeria de Artă s-a desfășurat vernisarea Salonului de Carte Bucovineană, ediția întâi. Primarul Nistor Tătar a vorbit despre importanța acestei zile arătând că ”îi suntem recunoscători pentru faptul că a avut dintotdeauna cuvinte de laudă pentru această regiune și nu de puține ori a scris despre Bucovina”.

Tătar: ”Cu toții ne dorim să trăim într-o lume mai bună, mai educată, mai corectă și mai decentă, iar acest lucru îl putem face prin cultură”

”Prin semnificație și simbolistică, alături de Ziua Națională a României, consacrarea zilei nașterii lui Mihai Eminescu ca zi a culturii naționale formează axa identitară a națiunii noastre. Astfel, data de 15 ianuarie devine, de fiecare dată, un moment festiv și un bun prilej de reflecție asupra rolului culturii în societatea românească. În contextul acestei zile, suntem datori să privim cu atenție realitățile culturii românești, cu oamenii, tradițiile și specificul său, iar manualele eminesciene ne amintesc că trebuie să ne cinstim limba, cultura și patrimoniul național. Astăzi, ne mândrim cu geniul lui Eminescu, păstrăm și onorăm tradiții și obiceiuri, citim și îi suntem recunoscători pentru faptul că a avut dintotdeauna cuvinte de laudă pentru această regiune și nu de puține ori a scris despre Bucovina. Cu toții ne dorim să trăim într-o lume mai bună, mai educată, mai corectă și mai decentă, iar acest lucru îl putem face prin cultură”, a declarat primarul de Rădăuți.