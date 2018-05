Uniunea Polonezilor din România a sărbătorit sâmbătă la Poiana Micului Ziua Diasporei Poloneze, Ziua Drapelului Republicii Polone precum și Ziua Constituției. Manifestările au început la ora 11:00 cu Sfânta Liturghie care a fost celebrată în limba polonă de pr. mr. Adam Tur, din cadrul Contingentului Militar Polonez ce stationeaza la Craiova, împreună cu vicedecanul de Bucovina, pr. dr. Stanislav Cucharec, pr. Gabriel Bucur si pr. Valentin Cochior și cu participarea credincioșilor din comunitățile poloneze din Bucovina. Imediat după sfânta liturghie, cu toții s-au îndreptat spre Casa Polonă din Poiana Micului unde au participat la un program dedicat sărbătorii Zilei Diasporei Poloneze și Zilei Drapelului Republicii Polone precum și Zilei Constituției din 3 Mai, pregătit special de către ansamblurile reprezentative al Uniunii Polonezilor din România: „Sołonczanka” și „Mała Pojana”.

Acestea au prezentat cântece și dansuri ale muntenilor polonezi din Czadca. La invitaţia preşedintelui Uniunii Polonezilor din România a sosit, în aceste zile, în vizită oficială o delegație de 8 persoane care fac parte din Contingentul Militar Polonez afiliat Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din cadrul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est condus de colonel Andrzej Kowalczyk. De asemenea de la această manifestare nu au lipsit: deputatul Uniunii Polonezilor din România, Victoria Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Marin Gheorghe Niță, primarul comunei Mănăstirea Humorului, Constantin Moldovan, preoții din decanatul de Bucovina precum și membrii comunităților poloneze.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un picnic.