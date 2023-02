La bustul voievodului Petru Mușat, de lîngă Palatul Administrativ din Suceava, au debutat, astăzi, manifestările dedicate împlinirii a 635 de ani de la prima atestare documentară a orașului și a Cetății de Scaun. Printre participanți s-au numărat primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovschi, secretarul general al Sucevei, Ioan Ciutac, subsecretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Doina Iacoban, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, prefectul Alexandru Moldovan, vicepreședinții Consiliului Județean Niculai Barbă și Vasile Tofan, consilierul județean Marian Andronache, primari din județ, și un singur parlamentar, fiind vorba despre deputatul Andi Grosaru, din partea Asociației Italienilor din România RO.AS.IT. Pentru început a fost oficiată o scurtă slujbă religioasă, după care au vorbit primarul Lungu, prefectul Moldovan, vicepreședintele Barbă și istoricul Ștefan Purici, unul dintre prorectorii Universității „Ștefan cel Mare”. La final, au fost depuse coroane de flori. Imnul a fost intonat de Fanfara Primăriei Suceava.

