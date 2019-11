Reţelele sociale erau un subiect aproape închis pentru Mara Bănică. Jurnalista a trăit timp de un an şi jumătate un adevărat coşmar din cauza unui bărbat care i-a trimis mesaje sistematic în încercarea de a o intimida şi a o determina să-i ofere bani . Mirecuri dimineaţă, bărbatul a fost ridicat de poliţiştii de la secţia 8 în urma plângerilor depuse pe numele lui, potrivit click.ro.

„Dragii mei, în ultimul an și jumătate, am fost forțată să renunț la activitatea mea pe rețelele de socializare. Cei dintre voi care mă urmăresc demult, știți bine că una dintre plăcerile mele esta să scriu aici cu voi. Din păcate, de aproape un an și jumătate am trăit terorizată de un individ care mi-a trimis peste 11 mii de mesaje de amenințare, șantaj şi hărțuire de pe peste 5000 de conturi false. Condiția pentru a mă lasă în pace era să îi dau diverse sume de bani. La începutul acestei luni, acest individ a venit la sediul «Acces Direct», noaptea, cu o mască pe față, în încercarea de a mă intimida să îi dau bani. Astăzi dimineață a fost ridicat de polițiștii Secției 8, cărora le mulțumesc din suflet pentru profesionalism și promptitudine. De astăzi, conturile mele de Facebook și Instagram sunt din nou publice.”, a notat ea, conform sursei citate.

