În perioada 14-16 mai, în sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava se va derula un maraton al vaccinării anti-COVID. Primarul Ion Lungu a declarat că maratonul va începe vineri, 14 mai, la ora 08.00 și se va încheia duminică, 16 mai, la ora 20.00. Se va folosi vaccinul Pfizer. Primarul a precizat că s-a optat pentru sala de sport de la „Ștefan”, după ce Direcția de Sănătate Publică a respins celelalte propuneri pentru organizarea acțiunii, și anume, esplanada Casei de Cultură și „Iulius Mall”. El a mai spus că la centrul special amenajat în „Iulius Mall” s-a deschis un flux de vaccinare cu ser Johnson&Johnson. În același loc se administrează și vaccinul de la Moderna. Ion Lungu a menționat că, până în prezent, 28,3% din populația eligibilă a Sucevei s-a vaccinat împotriva SARS-CoV-2, fiind folosite 46.486 de doze de vaccin. 20.553 de persoane au primit ambele doze.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating