În anul 2012, aproximativ 4,6 milioane de freelanceri erau activi în Uniunea Europeană dintre care 2,1 milioane erau femei (45%). Totodată, mai multe femei freelanceri decât bărbați se înregistrau în țări precum România, Letonia, Lituania, Ungaria, Cipru, Luxemburg, Finlanda, Estonia, Portugalia și Bulgaria, potrivit unui raport Eurostat.

Față de perioada 2003-2012, procentul de femei-antreprenor active pe piața muncii a crescut cu 0,4 procente, însă în România zilele noastre încă există o discrepanță foarte mare între rata angajaților și antreprenorilor, în comparație cu restul țărilor europene, unde procentul antreprenorilor este mai mare.

În acest context, o româncă stabilită în Belgia, Alina Bota, a dezvoltat o platformă online dedicată mamelor-antreprenor (www.mamprenoare.eu), unde promovează mamele care vor sa aibă un venit din activități antreprenoriale sau de freelancing.

Platforma oferă posibilitatea ca mamele care nu au încă resurse financiare ca sa își dezvolte propriile website-uri, sa își facă un profil personal, să își promoveze produsele sau să scrie pe blog. Mai mult decât atât, activitățile proiectului antreprenorial s-au extins și în mediul offline, prin programul Business Hub & Accelerator, care oferă instrumente de networking, educare și promovare, pentru mamele care doresc să se dezvolte profesional pe cont propriu și sa devină independente financiar.

Workshop-uri antreprenoriale pentru mămici

Primii pași în proiectul antreprenorial constă în prezentarea unui ghid simplu și ușor de urmat de către orice persoana fără experiența în antreprenoriat, dar și atentionarea asupra a greșelilor pe care le-au făcut alți antreprenori în drumul lor către succes.

Scopul acestui workshop este acela de a le ghida pe participante pas cu pas în lumea antreprenoriatului, în așa fel încât parcursul lor să fie rapid și puțin costisitor. Workshop-urile au o componență de 2 ore, iar în timpul acestora, se vor prezenta studii de caz cu mame antreprenor care au depășit deja blocajele și problemele cu care se confruntă orice antreprenor la început de drum. Dupa workshop, participantele sunt invitate sa faca parte dintr-un grup de Facebook național și din unul local, să participe la evenimentele locale ale „mamprenoarelor” și pot accesa cursurile „Școlii de Management Mamprenoare” sau programele de mentorat, consultanță sau training.

Calendar de evenimente:

10 noiembrie 2018 – workshop în Târgoviște

15 noiembrie 2018 – workshop în Galați

29 noiembrie 2018 – workshop în Brăila

22 noiembrie 2018 – workshop în Pitești

27 noiembrie 2018 – workshop în Constanța

4 decembrie 2018 – workshop în Cluj-Napoca

Cafeneaua Mamprenoarelor

Lunar, are loc in fiecare oraș un eveniment de networking numit „Cafeneaua Mamprenoarelor”, unde membrele comunității își conectează ideile, își prezintă afacerile, au mini-sesiuni de training organizate de către specialiști, cer sfaturi, recomandări, încheie parteneriate și se relaxează împreuna la o cafea.

La nivel local, se organizează activități în parteneriat cu diverși organizatori de evenimente cu scopul de a crește vizibilitatea comunității și, implicit a membrelor. Dintre aceste evenimente, amintim „Ateliere Mamprenoarelor” de la Sports Festival de la Cluj, de la Forbes Kids Festival din Mogoșoaia, de la Târgul Domnesc din Ploiești, de la Hangariada sau Filit Iasi.

Revista Mamprenoare

Din colaborarea mamelor din toată țara, a reiesit și un proiect editorial: o revistă glossy în care mamele sunt vedete, iar articolele sunt scrise în totalitate de către mamele din comunitate. Revista este trimestrială și a ajuns deja la numărul 4, care va vedea lumina tiparului în luna decembrie.

Mamprenoare este un Business Hub & Accelerator infiintat in urma cu 2 ani si jumatate ani de catre Alina Bota – Antreprenor, Business & Personal Branding Consultant și Trainer care a avut ideea de a-si conecta toate clientele din tara intr-o singura comunitate cu scopul de a le incuraja sa puna in practica strategiile sau abilitatile invatate in cursuri. Comunitatea numara in acest moment peste 500 de membre in Cluj Napoca, Iasi, Bucuresti, Ploiesti, Targoviste, Alba Iulia, Targu Mures, Baia Mare, Timisoara si, incepand cu luna noiembrie in Pitesti, Braila, Galati si Constanta.

