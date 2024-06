Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că social democrații au câștigat Primăria municipiului Suceava prin candidatul partidului, Vasile Rîmbu. În declarația făcută după închiderea urnelor Vasile Râmbu a declarat că ”la vot au ieșit peste 42.000 de suceveni cifră care ne dă speranța că sucevenii vor schimbare. Sunt într-un optimism ponderat dar destul de sigur ca să vizăm victoria”. El a ținut să mulțumească sucevenilor pentru prezența în număr mare la urne.

