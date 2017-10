Celebrul actor român, care a dat lovitura şi la Hollywood, cu rolurile din „Războiul lui Tom Hart”, „Misiune imposibilă”, „Interviu cu un vampir” şi „Pacificatorul”, a revenit în forţă şi pe marile noastre ecrane. Marcel Iureş (66 de ani) este protagonistul noii pelicule “Octav”, în regia lui Serge Ioan Celebidachi. Cu acest prilej, el a povestit, pentru Click!, despre premieră, despre meseria de actor, dar şi despre şarmantul lui fiu.

Click! Ce v-a determinat să acceptaţi rolul lui Octav?

Marcel Iureş: Povestea însăşi. Şi personajul!

La un moment dat, personajul Octav este întrebat pe cine iubeşte. Pe cine iubiţi, domnule Iureş?

Îmi iubesc familia de care sunt aproape, deşi sunt mai mereu plecat. Am un fiu, Alex Iureş, care are o companie de produs filme, dar face şi fotografii pentru teatru. E un tip special şi ne înţelegem foarte bine. Nu are nici o treabă cu actoria. A început singur, pe picioarele lui, şi sunt mândru de el.