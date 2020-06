Confirmat cu Covid-19, transportat cu izoleta și internat încă de miercuri seară la Institutul ”Matei Balș”, Marcel Pavel (60 de ani) a transmis primul mesaj de pe patul de spital. Se pare că lucrurile au fost mai grave decât s-a crezut inițial, însă echipa medicală a reușit să facă minuni, notează click.ro.

”Bună dimineața, dragi prieteni! În ultimele zile am trecut prin momente cumplite și de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare! (…) contactând o dublă pneumonie și corelată cu acest nenorocit de Covid-19, fiindu-mi aproape fatale! (…) Acum, cu ajutorul bunului Dumnezeu și al întreg personalului Institutului Matei Balș, condus impecabil de către dl Streinu Cercel, am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune!”, a transmis artistul de pe patul de spital, potrivit sursei citate.

