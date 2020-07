Marcel Pavel (60 de ani) a văzut moartea cu ochii, în urmă cu trei săptămâni, când a fost diagnosticat cu COVID-19. Artistul a povestit, luni seară, la emisiunea „Sinteza zilei” (Antena 3), moderată de Mihai Gâdea, despre marea cumpănă a vieţii. După ce a fost externat pe 1 iulie, artistul se reface pe Litoral, la hotelul prietenului său Ovidiu Komornyik, iar medicii i-au dat o pungă de medicamente, potrivit click.ro.

„Era infernal în spital, la patru ore mi se făceau injecţii, după care la şase ore. Am avut tuse cu sânge, am fost şocat. Aveam sânge pe plămâni, 80% saturaţie în sânge, mi-au pus masca de oxigen. Eram la doar un pas să fiu intubat, dacă nu mă internam la timp. Nu puteam sta în picioare, aveam ameţeli, nu am mâncat 7 zile, nu puteam să respir, aveam senzaţia că mă sufoc în somn. Am fost cu un picior în groapă, mi-a spus doctoriţa, însă de-abia după ce mi-am revenit, ca să nu mă sperii.”, a povestit Marcel Pavel, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/uite-l-pe-marcel-pavel-dupa-ce-invins-virusul-mortal