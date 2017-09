Căsnicia de doar doi ani dintre Maria Constantin și Marcel Toader se apropie de sfârșit. În 13 septembrie, cei doi vor merge la notar pentru a-și desface mariajul, notează click.ro.

După ce s-a vehiculat că Maria ar fi fost cea care a dus greul financiar în casă și că a și renovat apartamentul ce aparține fostului rugbist, Marcel a deschis ușa casei sale celor de la Xtra Night Show. Reporterii emisiunii au trecut pragul apartamentului pe care bărbatul spune că l-a amenajat și renovat pe banii lui. „S-a spus că am trăit pe banii ei doi ani. Putea să se ducă cu cine vrea. Faptul că noi am plecat la drum și am plecat cu minciună din partea ei, mă deranjează foarte mult.”, și-a început „pledoaria” Marcel Toader, luni seară, 11 septembrie, la Antena 1, conform sursei citate.

