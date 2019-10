Un grup de trei directori ai unor mari institutii de brokeraj din UK au fraudat fondurile de pensii, pacalind peste 200 de investitori si inregistrand o frauda de 12 milioane de lire sterline. Schema celor 3 directori s-a derulat in cadrul unor contracte de imprumut cu garantie, sumele fiind escrocate sub forma de taxe si randamente false, dar si in cadrul unor imprumuturi fictive.

Sumele pierdute pe termen scurt le-au parut extrem de mari investitorilor, asa incat acestia au cerut unor specialisti un proces de analiza si due – diligence si au descoperit inselatoria.

Acum Marea Britanie este in alerta si procesul contra celor 3 directori este in rol. Inalta Curte i-a acuzat pe Kevin Kirkwood, in varsta de 39 de ani, si Gary Quillan, de 48 de ani, ambii din Liverpool, dar si pe Gregory Gerard Garrett, de 49 de ani, din Leamington Spa, ca au operat un asa numit sistem de „eliberare de pensii” care a dus la inselarea consumatorilor care au investit de-a lungul a 30 de luni intr-un fond de pensii privat.

Cum s-a desfasurat escrocheria?

Kirkwood si Quillan au condus KJK Investments cu sediul in Liverpool, in timp ce cumnatul lui Quillan, Garrett, a fost directorul G Loans, cu sediul in Windermere. Sistemul functiona in baza unor imprumuturi pe care G Loans le furniza clientilor sai.

Clientii care solicitau un imprumut li se oferea suma necesare de la G Loans, cu conditia ca acestia sa investeasca simultan pensia existenta in actiunile de investitii KJK – a caror valoare era in mod obisnuit de doua ori mai mare decat cea pe care o primeau.

Investitia, care a fost anuntata cu un potential randament anual de 6 la suta, era utilizata pentru a rambursa imprumutul la pensionare. Pe o perioada de doar 30 de luni, 209 investitori au inregistrat pierderi semnificative din fondurile lor de pensii investitie in KJK Investments.

Aproximativ jumatate din acesti bani pe care i-au pierdut au fost apoi imprumutati acelorasi clienti prin intermediul G Loans – investitorilor le-au fost efectiv imprumutati tot banii lor. In aceasta forma, cei trei directori au reusit sa sustraga de la investitori sume de peste 12 milioane de lire sterline in cele 30 de luni.

Iar in ceea ce priveste restul banilor ramasi, KJK Investments a aplicat o comisionare de 55% atunci cand investitorii au inteles ca banii lor o sa dispara si au decis sa se retraga. Astfel, inca jumatate din suma a fost lasata institutiei sub forma de taxe si comisioane.

Acum cei 3 directori sunt aflati in judecata, asta dupa ce Krikwood a primit o interdictie de a mai activa pe piata timp de 10 ani, iar lui Quilian si lui Garret le-a fost retras dreptul de licenta in brokeraj pentru 12 ani.