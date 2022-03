Un credincios din jnudețul Suceava îi cere aripeiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să-i arate unde se vorbește despre ortodoxie în Sfânta Scriptură. Înaltul prelat i-a dat un răspuns detaliat:

”Biserica de la început se numea „Biserica lui Dumnezeu” (Fapte 20, 28), expresie care, de altfel, a fost păstrată și de Părinții Apostolici, și de urmașii lor, între care Tertulian, Origen, Ciprian al Cartaginei. Numai că, în timp, cerințele confesionale au determinat precizarea că mărirea („doxa”) lui Dumnezeu, prezentată de Mântuitorul Iisus Hristos, trebuia ținută și urmată „drept”, folosind cuvântul grecesc „orthos”; cu scumpătate, spune Sfântul Apostol Pavel (Galateni 2, 14; II Timotei 2, 15). Sfântul Iustin Martirul și Filosoful susține combinarea celor două cuvinte „orthos” și „doxa” în „ortodox”. Sfântul Clement Alexandrinul folosește verbul „orthodoxaxin” – a preamări corect, iar Origen elaborează substantivul „ortodoxia”, care se traduce „dreapta credință” sau „dreapta mărire”. Termenul a fost folosit de Sfinții Părinți la toate Sinoadele Ecumenice, care au fost numite „sinoadele ortodocșilor”, iar participanții au fost numiți „stâlpii ortodoxiei”. Însă înțelesul duhovnicesc al Ortodoxiei ni-l lămurește Însuși Mântuitorul Iisus Hristos în marea Sa cuvântare de despărțire, când a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Ortodoxia este învățătura lui Hristos, legătura vie a omului cu Dumnezeu, în Iisus Hristos; Ortodoxia este cea care păstrează tezaurul apostolic al credinței nezdruncinat de reforme și contra reforme! Pace și bucurie!