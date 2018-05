A opta ediţie a evenimentului „Expo – Târg de cai” la Horodnic de Sus a avut loc duminică, în prezența unui public extrem de numeros venit din întreg județul Suceava, dar și din județele învecinate. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Horodnic de Sus, împreună cu Hanul Voievozilor, în parteneriat cu crescătorii de cai din Bucovina. Fără doar și poate a fost una dintre cele mai de amploare ediții ale acestui eveniment, peste 90 de crescători de cai fiind prezenți la Horodnic de Sus. Deschiderea evenimentului a avut loc în prezența primarului acestei comune, Valentin Luță, a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prefectului Mirela Adomnicăi, a deputatului PNL Dumitru Mihalescul și a proprietarului Hanului Voievozilor, Adrian Popescu. La eveniment au mai fost prezenți și parlamentarii PSD Ioan Stan, Virginel Iordache și Emanuel Havrici, subprefectul Silvia Boliacu precum și mai mulți primari din această zonă a județului.

În deschiderea evenimentului, primarul Valentin Luță a ținut să le mulțumească tuturor crescătorilor de cai care au venit și la ediția de anul acesta a expoziției și târgului de cai. Valențin Luță a amintit faptul că ideea organizării acestui eveniment a pornit de la proprietarul Hanului Voievozilor, Adrian Popescu, cel care a fost alături de această expoziție încă de la prima ediție. Invitat să ia cuvântul, Adrian Popescu a spus că împreună cu autoritățile locale din Horodnic de Sus și de participanții din fiecare an, acest eveniment a devenit „o poveste”. „Împreună am creat o poveste. Astăzi este o zi minunată în care mă bucur că suntem atât de mulţi. Mă simt onorat că am reuşit împreună cu comunitatea locală să organizăm acest festival. Ne obligă Bucovina, ne obligă cei 100 de ani care îi împlinim anul acesta. Vă mulţumesc şi vă aşteptăm şi la anul”, a spus Adrian Popescu.

Flutur: ”Din tabloul Bucovinei nu poate lipsi calul, pentru că acest animal înseamnă mai multe”

La rândul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur a ținut să-l felicite pe primarul Valentin Luță pentru faptul că promovează caii din România și în special caii din Bucovina. „Din tabloul Bucovinei nu poate lipsi calul, pentru că acest animal înseamnă mai multe. Înseamnă muncă şi hărnicie, pe care le are şi calul le are şi bucovineanul nostru. Înseamnă eleganţă şi frumuseţe şi am văzut ani la rând, aici la Horodnic, concursuri de frumuseţe, de tracţiune, și mă bucur foarte mult că veniţi cu mare drag să-i vedeţi pe crescătorii de cai, pe care îi salut şi eu. Le mulţumesc, pentru că să ştiţi că şi eu sunt un crescător de cai ştiu ce înseamnă. Și îi felicit pentru că fac acest efort să vină astăzi aici”, a spus Flutur. El i-a invitat pe toți cei prezenți să participe, la finalul săptămânii viitoare, la Frasin, la o nouă ediției a evenimentului „Hora Bucovinei”, precizând că acesta este „cel mai mare eveniment cultural al județului”. Flutur a amintit și de faptul că peste două săptămâni, un alt tâg de cai va avea loc și în comuna Marginea.

Adomnicăi: ”Felicitările le merită domnul primar dar și echipa dumnealui de consilieri locali”

Invitată să i-a cuvântul, prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a spus că își dorește ca acest eveniment de la Horodnic de Sus să capete o amploare mult mai mare. „E a doua participare a mea la aceast eveniment. Felicitările le merită domnul primar dar și echipa dumnealui de consilieri locali pentru că de unul singur nu reuşiţi să organizaţi un asemenea eveniment, dar și iniţiatorul acestui eveniment domnul Popescu, proprietarul Hanului Voievozilor, pentru ceea ce este foarte important: este bine să ai o idee, dar cel mai greu este să fii perseverent în implementarea acelei idei. Iar dumneavoastră aţi reuşit cu perseverenţă şi consecvenţă să ajungeţi la această a opta ediţie şi doresc să ne vedem şi la a noua, a zecea ediţie, cu sănătate şi cu o amploare mai mare a acestui eveniment. Îmi doresc ca acest târg de la Horodnic de Sus să însemne că dacă tu proprietar de cai nu au participat la acest târg, nu exişti”, a spus Mirela Adomnicăi.

Mihalescul: ”Ca parlamentar de zonă mă bucur şi vă felicit pentru efortul făcut astăzi de a veni de departe pentru a promova aceste animale extraordinare”

În final, deputatul Dumitru Mihalescul a ținut să le mulțumească tuturor participanților pentru efortul făcut de crescătorii de cai de a veni din toate colțurile județului pentru a participa la expoziția și tâgul de Horodnic de Sus. „Felicitări pentru acest eveniment pe care l-aţi organizat. Ca parlamentar de zonă mă bucur şi vă felicit pentru efortul făcut astăzi de a veni de departe pentru a promova aceste animale extraordinare. Apreciez efortul pe care îl faceţi pe tot parcursul anului, dar și astăzi, pentru a fi prezenţi aici. Vă felicit şi vreau să vă spun că sunt mândru că sunt bucovinean”, a spus Dumitru Mihalescul.

După deschiderea oficială, nu mai puțin de 95 de cai, dar și ponei, au participat la o paradă prin fața publicului prezent. Toți participanții la paradă au primit din partea organizatorilor câte un sac de ovăz.

Tot în cadrul evenimentului de astăzi a mai avut loc și o prezentare a câinilor ciobănești de Bucovina, dar și un concurs de tracțiune, la care au participat cei mai puternici cai.