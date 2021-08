Deliberativul județean care se va întruni în ședință în data de 31 august va aproba la inițiativa președintelui Gheorghe Flutur acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare” al județului Suceava celor șapte olimpici suceveni medaliați la Jocurile Olimpice de la Tokyo, celor doi antrenori ai lor dar și fostei mare canotoare Elisabeta Lipă, maestră emerită a sportului, originară din Siret în prezent președinta Federației Române de Canotaj. Astfel vor primi aceste onorante distincții canotorii suceveni Nicoleta Ancuța Bodnar, Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Cosmin Pascari, Ștefan Constantin Berariu, Marius Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosă și antrenorii Vasile Avrămia și Ion Despa. Elisabeta Lipă va fi onorată pentru activitatea sportivă desfășurată la nivel național și internațional.

Canotajul românesc a stabilit un nou record olimpic al probei de dublu vasle feminin, aducând României medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, grație evolutiei echipajului alcătuit din Nicoleta-Ancuța Bodnar și Simona Radiș. Campioana de aur Nicoleta-Ancuța Bodnar, născut in data de 25 septembrie 1998 in municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, deține în palmaresul competitional o medalie de argint la Campionatele Mondiale de canotaj din anul 2019 si două medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene de canotaj din anii 2019, 2020 si 2021.

Flutur: ”Suntem mândri de această uriață performanță, îi felicităm și le multumim”

România a cucerit medaliile de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba masculină de patru rame, prin echipajul alcătuit din sucevenii Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari, fiind prima medalie pentru România într-o probă masculină de canotaj după Jocurile Olimpice de la Barcelona din anul 1992. Cei patru componenți ai bărcii României sunt vicecampioni europeni la Varese, anul acesta și vicecampioni mondiali la Linz, in anul 2019.

Mihăiță Vasile Tigănescu, este născut in data de 4 februarie l998, in municipiul Rădăuti, judetul Suceava. Palmaresul competitional enumera o medalie de argint obținută la Campionatul Mondial din anul 2019 si o medalie de aur si una de argint obtinute la Campionatele europene din anii 2018 si 2021.

Mugurel Vasile Semciuc, născut în data de 24 ianuarie 1988 în orasul Siret, judetul Suceava, detine în palmaresul competitional 2 medalii de argint obtinute la Campionatele europene din anii 2019 si 2021.

Cosmin Pascari este născut în data de 12 mai 1998, în orașul Gura Humorului, judetul Suceava. Palmaresul competitional enumeră o medalie de aur si una de argint obtinute la Campionatele europene din anii 2018, 2021 si o medalie de argint obtinută la Campionatul Mondial din anul 2019.

Ștefan Constantin Berariu este nascut în data de 14 ianuarie 1999, in municipiul Suceava, judetul Suceava. Palmaresul competitional enumeră o medalie de argint obtinută la Campionatul Mondial din anul 2019 si o medalie de aur si una de argint obtinute la Campionatele europene din anii 2018 si 2021.

Medaliile de argint în proba de dublu rame masculin la Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost cucerite tot de suceveni, prin echipajul alcatuit din Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă.

Marius Vasile Cozmiuc, născut în data de 7 septembriel992, in municipiul Suceava, judetul Suceava, a reprezentat România la Rio 2016, fiind prezent pentru a doua oară consecutiv la o editie a Jocurilor Olimpice. Palmaresul competitional enumeră o medalie de argint obtinută la Campionatul Mondial din anul 2018, 2 medalii de aur, 4 medalii de argint si o medalie de bronz obtinute la Campionatele europene din anii 2010, 2012,2013, 2017,2018,2019,2020.

Ciprian Tudosa, este născut in data de 31 martiel997, in municipiul Fălticeni, judetul Suceava. Palmaresul competitional enumeră o medalie de aur obtinută la Jocurile Olimpice de tineret Nanjing in anul 2014, precum si o medalie de aur, 3 medalii de argint si o medalie de bronz obtinute la Campionatele europene din anii 2017, 2018, 2019,2020.

În spatele rezultatelor obtinute la concursurile nationale si internationale se află implicarea și pasiunea antrenorilor care au descoperit si valorificat potentialul sportivilor. Profesorul antrenor emerit Vasile Avramia, născut in data de 20.09.1965 în comuna Forăști, judetul Suceava și profesorul antrenor Ion Despa, născut in data de 8.12.1982 in comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava, au obtinut performante si medalii, promovând campioni olimpici, mondiali și europeni.

Canotajul sucevean a fost sustinut si de doamna Elisabeta Lipa, maestră emerită a sportului, președinte al Federatiei Române de Canotaj, născută in data de 26.10.1964 in orașul Siret, judetul Suceava. În cariera sportivă a câștigat 5 medalii de aur, 2 de argint si una de bronz, a fost de 25 de ori campioană a Romaniei, iar în anul 2000 a primit medalia „Thomas Keller”, cea mai înaltă distinctie din canotaj si a fost declarată de federatia internationala de specialitate drept „cea mai bună canotoare a secolului XX”.

”Din cei 101 sportivi care au alcătuit lotul olimpic al României, 21 au fost suceveni. Cu o singură exceptie, toate medaliile obtinute la Olimpiadă au fost câștigate de sportivi suceveni. Suntem ândri de această uriață performanță, îi felicităm și le multumim că au arătat lumii că în Bucovina avem in rândurile canotorilor suceveni campioni mondiali, campioni europeni, atât la tineret, cât și la seniori”, a declarat Gheorghe Flutur.