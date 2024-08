Dana Roba nu a dorit să păstreze verigheta care îi amintea de soțul agresiv. Ea ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, ce a făcut cu inelul din aur, cândva, simbolul iubirii lor, dar și când se va încheia procesul de divorț, pentru a fi liberă și în acte.

„Verigheta n-am păstrat-o, am amanetat-o în ziua în care am băgat cererea de divorț, am luat niște bani pe ea. I-am zis și lui să o amaneteze și pe a lui. Nu mai vreau să aud de acea verighetă, am abandonat-o la amanet, a fost cu ghinion, ducă-se!”, spune ea pentru Click!

Femeia care a văzut moartea cu ochii, anul trecut, ne-a mai dezvăluit când va fi liberă și în acte: „Procesul de divorț nu se va încheia anul acesta, ci în 2025, și cred că tot atunci și procesul de custodie, pentru fiicele noastre. Sper să îl câștig, ca să nu mai am nevoie de semnătura lui, ca să plec cu fetele în vacanță în străinătate. Anul acesta mergem în concediu prin țară, și pe la Bistrița, la niște prieteni de suflet. Dar, eu am proces și cu soacră-mea, e pusă pe mine, cu avocați, ca să îi dau fetele în vizită. Însă, dacă ele nu vor la bunica, nu vor merge, și așa rămâne, căci pot decide și singure, sunt mari de-acum!”.

Soțul ei, Balaciu-Daniel Remus, a fost condamnat, luna trecută, la o pedeapsă de 7 ani de închisoare, „pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de violență în familie în modalitatea omorului”, conform portal.just.ro.

La aflarea veștii, Dana Roba a luat atitudine, prin intermendiul Click!, manifestându-și dezamăgirea că legile din România sunt mult prea blânde, în astfel de cazuri, în care femeile au de suferit, pe viață, în urma agresivității soților.

