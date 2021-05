Salariaţii Primăriei Fălticeni au avut parte, astăzi, de o adevărată surpriză. Invitaţi la ora 14:00 la o şedinţă în prezenţa primarului Cătălin Coman, salariaţii au venit în sala de Consiliu Local pregătiţi cu agende pentru a-şi lua notiţe, însă nu mică le-a fost surpriza să constate că în locul edilului, şedinţa a fost ţinută de nimeni altul decât unul dintre cei mai mari actori români şi directorul Teatrului de Comedie din Bucureşti, George Mihăiţă. Acesta le-a oferit salariaţilor veniţi la „şedinţă” un scurt spectacol, un „one man show”, în care a povestit şi a rememorat cu umorul binecunoscut cele mai importante momente din viaţa sa. Spectacolul le-a fost oferit salariaţilor de primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, prieten al maestrului George Mihăiță.

De altfel, marele actor a ţinut să precizeze că a venit la Fălticeni la invitaţia „prietenului meu” Cătălin Coman, el adăugând că tot prin binevoinţa primarului, angajaţii au primit câte o carte cu autograf, „Mihăiţă. Reconstituirea unei vieţi”, scrisă de Doina Papp.

Încă de la început, George Mihăiţă a ţinut să spună că „Am citit această carte și nu îmi vine să cred. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte viaţa mea, v-aş spune şi dumneavoastră doar atât: Eu George Mihăiţă, din Moreni, am trăit în România visul american. Ce înseamnă asta? Să pleci de jos, dintr-o fostă comună Moreni, dintr-o familie modestă, chiar foarte modestă, să-i vezi în copilărie pe micul ecran pe cei mai mare actori români şi după un timp să fii coleg cu ei. Iar această zi în care aţi venit cu carneţele să vă notaţi, la invitaţia domnului primar, a devenit şi pentru mine o zi specială, cu o încărcătură emoţională specială. De ce? Pentru că astăzi, timp de 45 de minute, vă voi spune o poveste. O poveste adevărată. O poveste în cuvinte şi imagini. Povestea vieţii mele”.

După această introducere, George Mihăiţă şi-a început povestea, plecând de la copilăria din Moreni, „cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele”, apoi trecând la perioada şcolii în Ploieşti, dar şi la momentul care l-a determinat să aleagă actoria. „Cu o seară înainte să plec de la Ploieşti înapoi acasă am fost la un spectacol de teatru, iar la final am dat mâna cu cel care a jucat rolul principal, Toma Caragiu. La 14 ani să dai mâna cu cel mai mare actor român şi nici după 10 ani să fii coleg de film este un vis devenit realitate”, a spus George Mihăiţă. A urmat apoi momentul intrării la facultate, din a treia încercare, primul film în care a jucat şi în care a avut rolul principal, „Reconstituirea”, dar şi poveştile despre spectacolele de teatru şi filmele în care a jucat de-a lungul carierei. George Mihăiţă a povestit şi despre unul dintre marile proiecte ale vieţii sale, revista pentru adolescenţi „Salut”. La acest capitol el a amintit că la iniţiativa sa a apărut şi legea prin care a doua duminică din luna mai este „Ziua adolescenţilor”. George Mihăiţă a mai povestit şi despre momentul în care marele Radu Beligan i-a înmânat cheile Teatrului de Comedie, precum şi despre evenimentul pe care l-a organizat când Radu Beligan a împlinit 90 de ani. Nu au lipsit nici poveştile despre ultimele spectacole de teatru în care a jucat sau încă joacă, despre unele scene şi replici memorabile din filmele sale, despre momentul în care a câştigat premiul pentru cel mai bun actor român într-un rol principal sau despre întâlnirea cu regele muzicii pop, Michael Jackson. Este de 19 ani director al Teatrului de Comedie din Bucureşti și a jucat în peste 60 de filme.