Master Planul de Transport și Programul Investițional 2021-2030 al României în domeniul infrastructurii de transport a fost completat cu investiții noi deosebit de importante pentru dezvoltarea județului Suceava, în urma demersurilor făcute de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

”Așa cum am susținut la elaborarea Programului de Guvernare – Capitolul Infrastructură, astăzi facem un prim pas în ceea ce privește investițiile majore pentru județul Suceava”, a spus Flutur. El a arătat că pe axa Suceava-Gura Humorului-Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei apar variante de ocolire la Păltinoasa, Gura Humorului, Frasin, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Totodată, o investiție importantă este pe axa Suceava-Botoșani unde este prevăzut realizarea unui Drum Expres. ”Astăzi am fost înștiințați prin adresă a Ministrului Transporturilor, că aceste obiective sunt incluse în planul investițional pentru următorii ani și ni s-a cerut punctul de vedere dacă dorim să ne implicăm în realizarea acestora.

Răspunsul meu este categoric – da, vrem să ne implicăm la fel ca la Gura Humorului și să facem și celelalte proiecte prevăzute în Plan. Valorile investițiilor menționate de Ministerul Transporturilor sunt valori inițiale, valorile finale urmând să fie stabilite prin Studiile de fezabilitate. Așadar, sunt incluse la finanțare autostrada A 7, realizată din fonduri structurale pe porțiunea Pașcani-Suceava-Siret și vestea foarte bună este că sunt incluse în Planul Investițional și drumurile de mare viteză Suceava-Bistrița și Suceava-Botoșani. Avem treabă!”, a declarat Gheorghe Flutur.