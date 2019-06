Marele Premiu al Galei Societății Civile a fost acordat pentru prima dată în istoria proiectului unei inițiative înscrise în secţiunea „Proiecte şi campanii de Voluntariat”. Comunitatea de voluntari MagiCAMP, al Asociaţiei MagiCAMP, a fost desemnat marele câştigător al Galei Societății Civile, ediția 2019. Același proiect a obținut și Locul I la secțiunea „Proiecte și campanii de Voluntariat”.

Taberele MagiCAMP au rolul de a-i bucura pe copiii bolnavi de cancer sau de alte boli grave, dar și pe familiile acestora. Este necesar ca tratamentul urmat de copii să fie susținut de activități prin care aceștia să-și recapete încredere în sine și în ceilalți, care să le crească stima de sine și să-i ajute să devină mai independenți. Aceste activități au rolul de a-i susține pe copii în lupta cu boala și de a-i motiva pe parcursul drumului spre însănătoșire. Taberele au găzduit 32 de copii în 2014, 84 de copii în 2015, 180 în 2016, 220 în 2017 și 270 în 2018. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără o comunitate puternică de voluntari, din țară și din străinătate, care în prezent numără peste 500 de membri activi și peste 2000 de persoane înscrise pe site – Comunitatea de voluntari MagiCAMP.

Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică a câştigat premiul I la secţiunile „Educație, Învățământ, Cercetare” şi „Proiecte pentru Tineret” cu proiectul Debate as an Educational Tool şi locul I la secţiunea „Programe” cu Programul de dezbateri în liceu. De asemenea, Asociația Solar Decatlon România a câştigat trei premii: Premiul Special pentru INOVAȚIE şi locul II în secţiunea „Apărarea drepturilor individuale/colective” cu proiectul EnergiaTa şi locul II în secţiunea „Educație, Învățământ, Cercetare”, cu proiectul Casa solară EFdeN Signature.

În cadrul ediției 2019 a Galei Societății Civile au fost înscrise în competiție 181 de proiecte, respectiv 144 de proiecte, 23 de programe și 14 campanii de comunicare.

Anul acesta cele mai multe proiecte au fost înscrise la secțiunea „Premiul Special pentru INOVAȚIE”, respectiv 37. În topul înscrierilor, secţiunea este urmată de „Educație, Învățământ, Cercetare”, cu 33 de proiecte și de „Proiecte pentru Tineret”, cu 32 de înscrieri.

Lista completă a câștigătorilor Galei Societății Civile 2019:

MARELE PREMIU – GALA SOCIETĂȚII CIVILE 2019

Comunitatea de voluntari MagiCAMP – Asociația MagiCAMP

Educație, Învățământ, Cercetare

I Debate as an Educational Tool – Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică

II Casa solară EFdeN Signature – Asociația Solar Decatlon România

III IziBac – Redăm plăcerea învățatului – Grupul de Inițiativă IziBac



Artă și Cultură

I Ambulanța pentru Monumente – Asociația Monumentum

II ADOPTĂ O PICTURĂ! – Asociația de Dezvoltare Regională AEGYSSUS

III Tinere Talente – Fundația Regală Margareta a României

Apărarea drepturilor individuale/colective

I Protecție pentru copiii afectați de migrația economică a părinților – Salvați Copiii România

II EnergiaTa – Asociația Solar Decatlon România

III STOP excluziunii în şcolile din România! Fenomenul ”Brăila” – Asociația pentru Educație și Justiție Socială HUMAN CATALYST

III Monitorizarea legii 248/2015 (Fiecare copil în grădiniță) – Asociația Reality Check

Comportament civic și Participare publică

I Redirectioneaza.ro – Code4Romania

II Academia Rowmania – Sezonul de activități 2018 – Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23

III Vecinii, împreună, mută pietre în parcul Bazilescu – Grupul de Inițiativă Civică Bucureștii Noi

Sănătate

I Dezvoltarea Registrului Național al Cancerelor la Copil în România (RNCCR) – Asociația Dăruiește Aripi

II Taberele MagiCAMP, pentru copiii cu afecțiuni oncologice – Asociația MagiCAMP

III Fiecare Copil Contează – Salvați Copiii România

Incluziune socială

I InSide Out – The Duke of Edinburgh’s International Award Romania

II Connecting for children with autism – Asociația Help Autism

III Fondul Special pentru Copii – Fundația Regală Margareta a României

Servicii de Asistență socială

I Telefonul Vârstnicului – Fundația Regală Margareta a României

II ABILITAXI – RE:START Cauză Bună

III Construiește o casă, dăruiește o acasă! – Hope and Homes for Children Romania

III Butonul care salvează vieți – Fundația de Sprijin Comunitar

Protecția mediului

I Munții Făgăraș – 2544 de motive să îi protejezi! – Fundația Conservation Carpathia

II Banca pentru Alimente București – Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor

III Plantăm fapte bune în România – Asociația EcoAssist

III Administrarea Parcului Natural Văcărești – Asociația Parcul Natural Văcărești

Dezvoltare economică și socială

I WISE.travel – Fundația ”Alături de Voi” România

I Cafeneaua Brutăria cu Povești și Hostelul Bread and Breakfast – Organizația Umanitară CONCORDIA

II Antreprenoria Social – Fundația Romanian Business Leaders

III Ambasada Sustenabilității în România – Asociația Responsible Business

Proiecte și campanii de Voluntariat

I Comunitatea de voluntari MagiCAMP – Asociația MagiCAMP

II Campania Dă BLOCK agresivității! Și ”glumele” dor. Stop cyberbullying! – Salvați Copiii România

III Plantăm fapte bune în România – Asociația EcoAssist

Proiecte pentru Tineret

I Debate as an Educational Tool – Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică

II Partidul te vrea tuns – Ghidul ilustrat al comunismului românesc – Asociația Apulum Forum

III GreenIMPACT, educație pentru viitorul satului românesc – Fundația Noi Orizonturi

Programe

I Programul de dezbateri în liceu – Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică

II Teach for Romania – Teach for Romania

III Civic Labs – Code4Romania

Inițiative Cetățenești

I Oxford for Romania Summer School – Grupul de Inițiativă Oxford for Romania

II IziBac – Redăm plăcerea învățatului – Grupul de Inițiativă IziBac

III România Centenară – Camelia Moise

Campanii de comunicare pe teme sociale

I In a Relationship – Campania Respectului Avon – Avon Cosmetics România & Fundația Friends for Friends

II Mame Adolescente – Asociația Art Revolution & Bad Unicorn

III CRONICARI DIGITALI – Zaga Brand & Institutului Național al Patrimoniului

Premiul Special Organizația NEW ENTRY

Banca pentru Alimente București – Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor

Premiul Special pentru INOVAȚIE

EnergiaTa – Asociația Solar Decatlon România

Pentru mai multe detalii despre Gala Societății Civile 2019, vizitați: www.galasocietatiicivile.ro

Gala Societăţii Civile este cel mai amplu proiect care promovează şi premiază activitatea sectorului asociativ din România. Iniţiată în anul 2002, Gala Societăţii Civile are ca misiune recunoaşterea tuturor iniţiativelor luate pentru îmbunătăţirea vieţii într-o comunitate, promovarea şi premierea spiritului civic şi a responsabilităţii sociale în România.

Gala Societății Civile este un proiect THE INSTITUTE.

