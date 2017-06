Premiile Gala Societății Civile, cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului asociativ din România, au fost acordate ieri seara, pe scena Teatrului Național București. De-a lungul celor XV ediții ale Galei Societății Civile au fost înscrise în competiție peste 2.200 de proiecte, semnate de către organizații non-profit, neguvernamentale, grupuri de inițiativă sau persoane fizice, cea de-a XV-a ediție fiind totodată prilej de mulțumire tuturor celor care contribuie prin ceea ce fac la creșterea binelui în România.

Marele Premiu al Galei Societatii Civile 2017 a fost acordat proiectului Construcția Secției de Onco-hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Județean Constanța – Centrul Medical de Zi pentru Copii FOCUS. Proiectul este câștigătorul Premiului I de la secțiunea Sănătate și al Premiului pentru Originalitate. Până în anul 2014, Constanța nu avea o secție propriu-zisă de onco-hematologie, copiii fiind internați pe secția de pediatrie, și, de cele mai multe ori, din cauza supraaglomerării în aceleași camere cu copii sub tratament de boli virale, riscând astfel suprainfectarea sau agravarea stării lor generale de sănătate. Prin proiectul „Construcția Secției de Onco-hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Județean Constanța – Centrul Medical de Zi Focus” ceea ce s-a oferit este accesul la tratament și servicii medicale copiilor și crearea unui mediu prietenos și sigur celor mici aflați sub tratament onco-hematologic, care altfel ar fi trebuit să strabată peste 200 de kilometri atât pentru internare cât și pentru tratamente uzuale.

În 2016, datele despre beneificiarii acestui proiect indică un număr de aproximativ 400 de copii, înregistrați în cadrul secției de onco-hematologie pediatrică – Centrul Medical Focus, cu vârste cuprinse între 1 și 16 ani, care sunt supuși unor vizite obligatorii periodice destul de dese la spital și care se luptă zi de zi cu boala.

”De 15 ani Gala Societății Civile mulțumește cui trebuie și premiază excelența în materie de implicare socială. Prin demersul nostru, căutăm modele sociale pe care să le promovăm, iar ținta noastră este aceea de a face ca binele să crească în România nu numai prin eforturi izolate, ci mai ales printr-un efort comun de conștientizare și promovare a necesității lui în toate ariile și sectoarele de activitate”, a declarat Florentina Loloiu, Director Programe Fundația Gala Societății Civile. ”După cum am mai spus, Gala Societății Civile este și o radiografie a stării de fapt din societatea noastră, iar câștigarea marelui premiu al ediției 2017 de către un proiect de la categoria Sănătate vine în linie cu faptul că în prezent accentul prioritar în România se pune pe acest domeniu.”, a mai precizat aceasta.

Anul acesta au fost înscrise în cadrul competiției 166 proiecte și programe implementate în anii anteriori de către 119 organizații non-profit, neguvernamentale, grupuri de inițiativă și persoane fizice. Educația și Sănătatea au fost principalele preocupări ale sectorului asociativ în 2016. Bugetul proiectelor și programelor participante a fost de peste 31 de milioane de euro.

„Ca organizatori, ne bucurăm că am ajuns în punctul în care rolul societății civile din România a devenit foarte vizibil și foarte prezent pe agenda publică. Încă din 2002, facem ca lucrurile să se întâmple la un nivel mai mare, oferind un prilej unic sectorului asociativ de la noi din țară de a se reuni și de a ieși la rampă cu tot ceea ce are mai bun. După 15 ani, am vrut nu numai ca să îi susținem și să îi premiem pe toți acești oameni care se implică zi de zi, în toate colțurile țării, ca să ne fie nouă, tuturor, un pic mai bine, ci și să le mulțumim. Vreau sa le mulțumesc tuturor celor care ne sprijină an de an – parteneri, presă, membri ai juriului, pentru implicarea lor extraordinară și vreau să felicit toți participanții pentru implicarea și efortul lor”, a încheiat Florentina Loloiu, Fundația Gala Societății Civile.

Pentru mai multe detalii despre Gala Societății Civile 2017, vizitați www.galasocietatiicivile.ro

Câștigătorii GSC 2017

Educație, Învățământ, Cercetare

I Complex de Servicii Integrate, Asociația Umanitară Sprijiniți Copiii

II Educația e șansa mea și nu renunț la ea, Asociația Sfântul Stelian

III SCIKiDS Festivalul Științei, Asociația Fascination

III Fondul Științescu, Fundația Comunitară Iași

III Paine și Mâine, World Vision România

Artă și Cultură

I Tinere Talente, Fundația Principesa Margareta a României

II Îmi place/ Nu-mi place… prin artă, Da’DeCe/ De dragul artei

III Centru de interpretare a culturii tradiționale Alma Vii – Restaurare și refuncționalizare a incintei fortificate, Mihai Eminescu Trust

Apărarea drepturilor individuale/ colective

I Legea 217/2003 – Protecție imediată pentru victime, Asociația Necuvinte

II Protecție și educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate a părinților, Salvați Copiii România

III Siguranța pe Internet – Linia de raportare a conținutului ilegal esc_ABUZ, Salvați Copiii România

Comportament civic și Participare publică

I Fiecare Vot, Geeks for Democracy

I Monitorizare VOT, Code for Romania

II 11.050 m2 de civism fără garduri, Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei

III Let`s Do It! Mobile App, Let`s Do It, Romania

Sănătate

I Caravana Mobilă, Asociația Caravana cu Medici

I și Marele Premiu

Construcția Secției de Onco-hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Județean Constanța – Centrul Medical de Zi pentru Copii FOCUS, Asociația Dăruiește Aripi

II MobiHope – Creșterea calității vieții și a îngrijirii pacienților cu boli amenințătoare de viață, Fundația Hospice Casa Speranței

III Healthcare: Human to Human, Asociația Dăruiește Viață

Incluziune socială

I Search TSA, Asociația Autism Baia Mare

II Centrul de Tranzit, Asistență și Consiliere pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din Baia Mare, Hope and Homes for Children România

III CONIL Fest, Festivalul Integrării Asociația CONIL

Servicii de Asistență socială

I O șansa caldă, Asociația Șansa Ta

II Rostul Postului, Hope and Homes for Children Romania

II MagicBOX, un proiect MagiCAMP în sprijinul copiilor diagnosticați cu cancer, Asociația MagiCAMP

III Campania de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare, Asociația Help Autism

III ALĂTURI DE MAMELE INTERNATE, ASOCIAȚIA DE MEDICINĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

III Servicii specializate inovative pentru copii și tineri cu autism și apărținători ai persoanelor cu dizabilități din județul Iași, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, filiala Iași

Protecția mediului

I Parcul Natural Văcărești – Campanie pentru înființarea primului parc natural urban din România, Asociația Parcul Natural Văcărești

II România împotriva risipei de hrană, MaiMultVerde

III Greenpeace Forest Rescue Station, Fundatia Greenpeace CEE Romania

Dezvoltare economică și socială

I AMBASADA, Centrul Cultural PLAI

I Lumină pentru satul care nu există, Asociația Free Miorița

II Investiții pentru comunități durabile, Fundația de Sprijin Comunitar

III Economia socială – model de dezvoltare sustenabilă, Fundația de Dezvoltare Locală

Proiecte și campanii de Voluntariat

I Speranță pentru imigranți, Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor

II CARAVANA AFTER SCHOOL, Asociația Proiect Pro Europa

III Caravana Mobilă, Asociația Caravana cu Medici

III Greenpeace Forest Rescue Station, Fundația Greenpeace CEE Romania

Proiecte pentru Tineret

I Let`s Do It, Danube! – ediția 2016, Let`s Do It, Romania

II O meserie pentru viitor, Fundația Principesa Margareta a României

II Campania de prevenire și combatere a fenomenului de tip bullying ce afectează copiii cu boli cronice sau cu dizabilități, Asociația M.A.M.E.

III Learning from the BEST: a Swiss-Romanian cooperation program , Asociația Semper Musica

Premiul pentru Eficiență

ALĂTURI DE MAMELE INTERNATE, ASOCIAȚIA DE MEDICINĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Premiul pentru Impact

GovITHub, GovITHub

Premiul pentru Durabilitate

Zâmbet pentru mame și copii, Fundația Policlinici Sociale Regina Maria

Premiul pentru Originalitate

Construcția Secției de Onco-hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Județean Constanța – Centrul Medical de Zi pentru Copii FOCUS, Asociația Dăruiește Aripi

Proiecte și campanii de Responsabilitate Socială

I Olimpiadele Kaufland, Asociația Școala de Valori

II Fii Îngerul unui Bătrân, Fundația Principesa Margareta a României

III Casele Ronald McDonald – Case departe de Casă, Fundația pentru Copii Ronald McDonald România

Programe

I Prieteni pentru un zâmbet, Asociația Caritas Eparhial Oradea

II Festivalul Brazilor de Crăciun – Lumea bună face lumea mai bună!, Salvați Copiii România

III Edulier: 10 ani = 1.000 de copii, Asociația Edulier

Premiul Dan Manoleli pentru Dezvoltarea Societății Civile

Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei