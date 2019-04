Florin Busuioc este gata să se întoarcă pe scena teatrului după infarctul suferit în luna noiembrie a anunul trecut. Dacă profesional nu stă deloc rău, fiind în pregătiri să-şi joace magistral rolurile, sufleteşte are o mare deyamăgire personală. Într-un interviu acordat Revistei Taifasuri, omul de televiziune care nu şi-a mai văzut fiul de zece ani a povestit amar că nu are o relaţie cu Florin Busuioc Jr. şi îşi reproşează acest lucru, notează click.ro.

„Cu fiul meu nu am prea mare legătură. Mi-a dat un mesaj de simpatie după tot ce s-a întâmplat. Nu ştiu…mi s-a părut un pic acid, aş zice, dar nu m-a deranjat. El are dreptate în felul lui şi eu îl înţeleg. Sunt părintele care nu a existat. A fost dat la o parte, ăsta este adevărul şi nu pot să-i reproşez nimic acum. Aşa simte, pentru că aşa s-a întâmplat. După aceea încercările mele de a reintra în legătură cu el au fost sortite eşecului. Îmi reproşez că nu am avut mai multă grijă. Da, probabil că trebuia să fiu mai prezent în viaţa lui”, a povestit actorul pentru Revista Taifasuri, conform sursei citate.

