S-a țesut o anumită magie în jurul numelui Saladin, legendarul conducător al sarazinilor, care l-a înfruntat pe Richard Inimă-de-Leu în cruciada sa pentru recucerirea Ierusalimului (mai ales dacă știi ce înseamnă numele lui – „Dreptatea credinței, Iosif, Fiul lui Iov”).

Saladin a fost cel care l-a determinat pe Richard să pornească cruciada, după ce distrusese puterea creștină în Țara Sfântă în urma Bătăliei de la Hattin din 1187. Și, cu toate că armatele lui Saladin nu l-au învins niciodată pe Richard în luptă directă, în final au fost prea puternice pentru el, Richard fiind obligat să-și abandoneze cruciada fără să fi cucerit Ierusalimul.

Saladin s-a născut în orașul Tikrit, pe teritoriul Mesopotamiei, Irakul din zilele noastre. (Opt secole mai târziu, un arab la fel de vrednic de dispreț pe cât era Saladin demn de admirație se năștea tot la Tikrit – Saddam Hussein.) Fără doar și poate, Saladin a avut aceleași calități ca orice cavaler european. Chiar și atunci când se lupta cu Richard, le-a trimis acestuia și căpitanilor lui vin rece, pere și struguri din Damasc pentru a le ușura viața din tabără.

Într-o împrejurare celebră, în timpul unei lupte, lui Richard i-a fost omorât calul. Saladin l-a văzut pe regele englez prăbușinduse și, în loc să poruncească oamenilor săi să-l ucidă, i-a trimis acestuia un alt cal.

Richard a renunțat la cruciadă în octombrie 1192. Ca o ironie a sorții, Saladin a murit la Damasc de febră, după numai cinci luni, în ziua de 4 martie a anului 1193. Pe patul de moarte, el a înțeles natura efemeră a tuturor triumfurilor sale.

Ultimele sale instrucțiuni către subordonați au fost: „Mergeți și purtați-mi giulgiul pe străzi și strigați din răsputeri: «Iată cu ce s-a ales Saladin, cel care a supus Orientul, de pe urma cuceririlor sale»”.

Tot la 4 martie:

1394: Se naște protectorul portughez al exploratorilor, prințul Henric Navigatorul.

1461: Eduard al IV-lea uzurpă tronul Angliei.

1493: După descoperirea Lumii Noi, Columb ajunge la Lisabona pe drumul de întoarcere.

1678: Se naște compozitorul și violonistul italian Antonio Vivaldi la Veneția.

1861: Abraham Lincoln depune jurământul, devenind al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii.

1977: Un puternic cutremur cu efecte devastatoare asupra României s-a produs la ora 21:22:22. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde. S-a soldat cu 1.570 de victime, din care 1.391 numai în București. La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat în București unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit.

Geo Alupoae, critic de teatru