Marele Trofeu al Festivalului-Concurs de Muzică Usoară „Voci de Îngeri” de la Suceava merge la Oradea. Premiul i-a fost înmânat câștigătorului de către de primarul Ion Lungu. ”Consiliul Local Suceava-Primăria Municipiului Suceava, au fost și in acest an la fel ca la edițiile anterioare, principalul partener in desfășurarea Festivalului-Concurs de Muzică Usoară”Voci de Ingeri” la Suceava. În acest an au participat 260 de concurenți din toată țara. Am avut onoarea să inmânez și în acest an Marele Trofeu, care a mers la Oradea. Felicit organizatorii, Asociația Culturală Romantic -Art,condusă de Andrei și Gabriela Morar. Felicit pe toti concurenții care au participat la acest eveniment și in mod special pe cei cei care au fost declarați câștigători. Mulțumesc echipei de jurizare pentru profesionalismul si răbdarea de care au dat dovadă pe toată perioada concursului. Ne dorim ca acest Festival-Concurs de la Suceava sa fie unul de referință la nivel național in ceea ce privește descoperirea tinerelor talente in muzica -ușoară românească.Să ne vedem sănătoși la editia a V -a, anul viitor”, a transmis primarul Ion Lungu.