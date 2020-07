Marti între orele 06.00–13.00, polițiști din cadrul SICE al IPJ Suceava au acţionat pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor prevăzute de Legea 241/2005, Legea 12/1990 Rep., precum şi a altor acte normative în vigoare, pe raza județului Suceava, ocazie cu care au fost verificate 4 societăți comerciale și constatată 1 infracțiune.

În cadrul acțiunii polițiștii au aplicat 30 sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 lei și au confiscat bunuri în valoare de 2794 lei.

Polițiști din cadrul SICE al IPJ Suceava au acționat pe raza municipiului Rădăuți, ocazie cu care au constatat că o localnică de 37 de ani oferea spre comercializare într-o piaţă din localitate, produse de îmbrăcăminte inscripționate cu mărci cunoscute fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute.

În cauza au fost ridicate mai multe produse, în valoare de 2.400 lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiuniii de „punerea în circulaţie de produse purtând o marcă înregistrată sau identică”, ce va fi soluţionat procedural.