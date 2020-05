Interviu cu îndrăgita interpretă de muzică populară, Margareta Clipa, difuzat luni dimineață la Radio Top Suceava pe 104 FM.

Radio Top: Mulțumesc, Margareta Clipa, că ai fost de acord să avem un scurt dialog la noi la radio și felicitări pentru că ai un tonus foarte bun în continuare. Chiar dacă este situația asta, tu ești o fire foarte activă și ți-ai păstrat optimismul. Cum ai reușit?

Margareta Clipa: Am reușit pentru că eu am ascultat autoritățile. Pentru că eu stau acasă, pentru că eu acasă am întotdeauna ce să fac și îmi programez de fiecare dată timpul în așa fel încît să am o zi ocupată.

Radio Top: Și ce înseamnă o zi ocupată?

Margareta Clipa: O zi ocupată înseamnă și spălat și călcat și aspirat și mai mult decît atît… Cînt și mă preocupă în continuare ceea ce fac eu. Adică îmi pregătesc pe perioada următoare un nou repertoriu, deși acum am un nou CD, cu cîntece noi, foarte frumoase. Să fiu iertată de lipsa de modestie, dar chiar așa și este…

Radio Top: Cînd ai imprimat CD-ul ăsta?

Margareta Clipa: Am imprimat CD-ul la Chișinău, împreună cu Orchestra „Busuioc Moldovenesc”, orchestră dirijată de Mihai Amihălăchioaie, în luna octombrie.

Radio Top: Bun, încă nu a ieșit pe piață, și cum îl lansezi acum?

Margareta Clipa: Trebuia să iasă de Paște, dar dată fiind această situație, nu contează cînd va ieși. Important e să pot să bucur inimile ascultătorilor și să vin cu lucruri noi să putem ieși mai ușor din această situație…

Radio Top: Pe CD-ul acesta sînt cîntece pe care le-ai postat și pe pagina de Facebook?

Margareta Clipa: Încă nu…

Radio Top: Spuneai că mai cînți. Cînți prin casă, nu?

Margareta Clipa: Din repertoriul nou, mi-am făcut colaje, că dacă este nou eu trebuie să-l repet…Și atunci, eu îl repet. Îmi repet pentru ca în perioada următoare să vin cu lucruri noi dar învățate.

Radio Top: Margareta, vreau să te întreb dacă ai prieteni cunoscuți, care au avut necazuri în această perioadă. Mă refer dacă s-au infectat…

Margareta Clipa: Am prieteni cunoscuți, cunoscuți și mai de departe, care mi-au spus cu mare grijă și sinceritate să stau acasă, să-mi văd de treburile mele și să nu ies în lume. Și dacă ies cu adevărat, să ies protejată, că nu e de glumă.

Radio Top: Ai ținut legătura cu colegi de-ai tăi de breaslă în această perioadă?

Margareta Clipa: Sigur că da. Vorbim. Noi cei care cîntăm, trece viața mult mai ușor. Avînd legătura cu publicul, chiar dacă acum lipsește, nu e o dramă. Doamne ferește. Părinții și bunicii și străbunicii noștri au trecut prin război, prin lagăre, prin bolile care au fost atunci, tifos, păduchi, foamete. Nu e atît de dramatic și atît de tragic. Nu trebuie să luăm lucrurile așa. Trebuie să privim optimist, convinși fiind de faptul că vom depăși această perioadă…

Radio Top: Margareta, cu siguranță că viața nu va mai fi la fel… Cum crezi că vor arăta spectacolele de muzică populară? Vor mai fi orchestre, cum e a domnului Botgros, pe scenă, la un loc cu formații, cu ansambluri, cu numeroși dansatori la un loc?

Margareta Clipa: Pînă la urma urmelor, sigur că viața se va relua. Cu sau fără schimbare, noi vom cînta, dar pentru această boală care a cuprins tot pămîntul se va găsi și un antidot. Pentru că sînt atîția oameni de știință, sînt atîția oameni deștepți, care vor găsi și un vaccin pentru coronavirus. Eu nu disper, pentru că știu că Dumnezeu a lăsat pe pămînt pe fiecare cu cîte ceva, cu un dar și cu un har. Și eu nu cred că nu există în studiu și un vaccin pentru coronavirus…

Radio Top: Înțeleg, crezi că va veni ziua aceea, cînd din nou spectacolele de muzică populară vor fi cum au fost și înainte?

Margareta Clipa: Și foarte repede va fi. Eu cred că dacă ni se permite să cîntăm în aer liber, lucrul va fi foarte simplu. Pentru că se va păstra distanța și eu cred în lucrul ăsta. Nu toată lumea este contaminată… Sînt zone și zone…

Radio Top: Așa optimistă cum ești, cînd crezi că vei avea prima cîntare?

Margareta Clipa: După august… Septembrie, octombrie, noiembrie, Revelion. Cred… Nu este atît de dramatic… Nu trebuie să luăm în așa mare dramatism ceea ce ni se întîmplă. Trebuie să fim optimiști și am fost învățați de-a lungul timpului să luptăm pentru asta. Nu trebuie să ne dărîme. Trebuie să luptăm. Oamenii cum luptă cu cancerul și speră că se vor lecui…

Radio Top: Tu ai umblat toată țara asta… Și în străinătate ai avut concerte, slavă Domnului, peste tot. Cum crezi că-și va repara Suceava imaginea asta în viitorul apropiat?

Margareta Clipa: Nu știu cum să spun. Suceava nu se schimbă în înfățișare. A trecut printr-o perioadă grea, sau mai bine zis din punct de vedere al imaginii cu COVID-ul și cu spitalul, dar eu cred în faptul că dacă oamenii potriviți vor fi la locul potrivit vor ști de fiecare dată cum să procedeze în asemenea situații… Mai este o vorbă, „Dați-i Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu ce-i al ai lui Dumnezeu”. Dacă oamenii competenți vor fi în funcție și vor ști să gestioneze de fiecare dată ceea ce se întîmplă, așa ca într-o familie, cînd capul de familie știe cum să depășească anumite probleme sau să le rezolve, așa se va întîmpla și cu Bucovina. Eu nu cred că Bucovina are o imagine atît de pătată, pentru că s-a lucrat atît de mult pentru imaginea Bucovinei, și pentru că eu nu cred că oamenii care au văzut Bucovina nu vor mai veni de frica COVID-ului. Vor veni…

Radio Top: Îți iei angajamentul că pe unde vei merge, vei face în continuare reclamă Sucevei?

Margareta Clipa: Eu am făcut-o de fiecare dată. Nu știu dacă a fost auzită de cine trebuia, dar eu am făcut-o de fiecare dată cu cinste și o să fac în continuare. Și am pretenția că sînt un nume care am adus lucruri frumoase despre Bucovina, ca bucovineancă, prin cîntec, prin port, prin cuvînt, prin toate aparițiile mele.

Radio Top: Margareta, îți urez să rămîi așa în continuare. Îți mulțumesc că ai avut amabilitatea să intri prin telefon la postul nostru de radio și am promis și mă țin de cuvînt… Acum urmează un cîntec de-al tău, pe care l-ai postat pe pagina de Facebook „Voie bună am adunat”, muzica Viorel Leancă, versuri Margareta Clipa. Mulțumesc tare mult!