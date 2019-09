Maria Ciobanu (82 de ani), stabilită în America, la Los Angeles, a revenit recent în România, după o pauză de doi ani. Cu acest prilej, ”Ciocârlia muzicii populare româneşti” a povestit într-un interviu despre necazurile prin care a trecut, de-a lungul vieţii. Mărturisirile ei sunt emoţionante, potrivit click.ro.

”Ciocârlia muzicii populare româneşti” are, de 38 de ani, o căsnicie fericită, alături de fostul soţ al regretatei Ileana Sărăroiu: ”Mircea Câmpeanu este un om extraordinar de bun. A fost alături de mine şi în momentele grele, când m-au demolat şi când m-au dat afară din casă. Pe atunci eram prieteni de familie, m-a ajutat să mă mut pe Republicii, şi de acolo într-o altă casă unde am stat 23 de ani. În 2004 am găsit căsuţa asta şi mă simt foarte bine. M-am împrumutat de 20.000 €, am renovat-o, am dat totul jos până la cărămidă, am pus geamuri noi, uşi noi. Ne simţim bine, suntem bucuroşi de cuibul acesta pe care îl avem până la bătrâneţe. Mai stau în America un an, doi, cât o vrea Iisus. Anii trec şi îmbătrânim şi le-am spus, dacă se întâmplă să ne ia Dumnezeu zilele, să ne aducă în ţară, că nu vreau să mă înmormânteze acolo, vreau să mă înmormânteze în pământul meu”.

