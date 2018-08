Sunt despărțiți din 2014, după 6 ani de căsnicie, dar disputa dintre Maria Constantin și primul ei soț, Ciprian Tapotă Lătărețu, continuă, căci fiecare își dispută copilul pe care îl au împreună. Vacanța a fost de data aceasta motivul pentru care s-au ”împuns”, indirect, cei doi, potrivit click.ro.

”Codruț a vrut să mai stea cu mine. Am fost împreună în multe locuri frumoase. La mare, la locuri de joacă pentru copii, așa că am considerat că e normal să cer prelungirea vacanței. Am vorbit cu doamna avocat și am făcut cele necesare. Binele copilului și dorința lui sunt importante, nu ce hotărăște un părinte ranchiunos.”, a spus Maria Constantin pentru Click!

