Maria Dragomiroiu a comentat cea mai recentă decizie a celor de ANAF, și anume impozitarea nuntașilor. Cum artista este adesea invitată să cânte la astfel de evenimente, regulile Fiscului nu par să fie tocmai pe placul interpretei de muzică folclorică. Aceasta a susținut că noua lege a celor de la ANAF nu reprezintă o prioritate în România și că realele probleme apar în situația celor care fură și pe care nimeni nu îi prinde, potrivit click.ro.

„Eu mi-am plătit tot timpul impozitele, am firmă şi nu am niciun fel de problemă. Dar nu aici este plusul care să ajute ca în România să se trăiască bine. Nu de aici se ridică PIB-ul sau România va face mai mulţi bani la buget. Se iau bani cu milioanele de euro în România, acolo să se umble! Noi aducem un pic de bucurie oamenilor, nu la lăutarii amărâţi care muncesc şi stau în picioare. Ei nu fură, muncesc. Alţii fură şi nici nu plătesc. Eu mi-am plătit tot timpul pentru că vreau să stau cu capul liniştit pe pernă.”, a declarat Maria Dragomiroiu, potrivit celor de la DCNews, mai scrie sursa citată.

