Maria Stuart, regina scoțienilor: cândva regină a Franței, apoi regină domnitoare a Scoției, dar în ultimii nouăsprezece ani prizonieră în captivitatea blândă a Angliei. Era o femeie frumoasă și aprigă, mândră, dar cam fără minte, vitează, dar vanitoasă și uluitor de nesăbuită.

Cu douăzeci de ani în urmă, fusese exilată din Scoția deoarece fusese complice la uciderea soțului ei și se măritase cu ucigașul. De când a fugit în Anglia, n-a încetat nici o clipă să comploteze pentru a-și redobândi libertatea și a pune mâna pe tronul Angliei de la temnicerul ei, pe care nu-l întâlnise niciodată, regina Elisabeta. (Cu toate că, două secole mai târziu, poetul romantic Friedrich Schiller le-a făcut pe cele două femei să se întâlnească odată în preajma închisorii Mariei în piesa sa Maria Stuart, motivația acestei scene a fost dramatică, și nu istorică).

Acum, la Fotheringhay Castle, o mare platformă se ridica în sala principală. Aici, Maria urma să moară, condamnată pentru a fi complotat la uciderea reginei. A intrat țanțoșă, îmbrăcată cu totul în negru, cu părul negru-roșcat coafat impecabil. Cu un crucifix în palmă, ea a făcut semn să-i fie îndepărtată mantia neagră.

Cei 300 de nobili din asistență au rămas cu gura căscată când au văzut că, pe dedesubt, Maria era îmbrăcată într-o rochie de catifea de culoarea sângelui. Apoi a îngenuncheat ca să-și primească moartea. Zguduit, călăul mascat a avut nevoie de trei lovituri de secure ca să-i reteze gâtul, și abia apoi frumosul cap al reginei în vârstă de 44 de ani s-a rostogolit pe eșafod.

Călăul s-a aplecat să-l ridice și, deodată, i-a alunecat și a rămas în mână cu o perucă de un roșcat întunecat. Adevăratul păr al frumoasei Maria era tăiat scurt și cărunt, părul unei femei vârstnice. Conform unor surse, buzele reginei moarte au continuat să se miște vreme de zece minute.

Tot la 8 februarie:

1725: Petru cel Mare al Rusiei moare în urma unei crize de ficat.

1820: Se naște generalul american William Sherman („Războiul e un iad”).

1825: Camera Reprezentanților îl alege pe John Quincy Adams al șaselea președinte al Statelor Unite.

