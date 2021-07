Mariah Carey este fericită că are fiica de numai 10 ani deja fotomodel. Fetița calcă deja pe urmele celebrei mame, notează click.ro.

Fiica lui Mariah Carey (52 de ani) este deja fotomodel. Ea a început deja o carieră în modeling la vârsta de numai 10 ani. Monroe seamănă leit cu celebra sa mamă. Monroe a pozat recent pentru compania americană de îmbrăcăminte pentru copii OshKosh B’gosh. Mariah este în al nouălea cer de fericire pentru că are fata model. Și mai ales pentru că îi seamănă și nu are trac atunci când este pozată și filmată. Monroe este rezultată din căsnicia cântăreței cu rapperul Nick Cannon, în vârstă de 40 de ani, care a durat din 2008 până în anul 2016. Ea are un frate geamăn, Moroccan.

