Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat, astăzi, că a votat pentru o schimbare de care are nevoie România pentru a se dezvolta. „Am votat bine. Am votat pentru o alternativă, pentru că Parlamentul și Guvernul României trebuie să pună umărul și să dezvolte România. Să ducem România acolo unde trebuie, în rândul primelor țări ale Uniunii Europene, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. De 30 de ani România stagnează sau s-a dezvoltat foarte puțin. Ne trebuie o schimbare și am votat pentru acea schimbare. Am votat pentru 300 de parlamentari, am votat pentru alegerea primarilor în două tururi, pentru eliminarea pensiilor speciale, pentru legea sănătății. Într-un cuvânt, România trebuie să se schimbe. Și schimbarea poate să înceapă astăzi. 30 de ani eu cred că ne este de ajuns”, a spus Marian Andronache.

Prezent alături de acesta, dr. veterinar Doru Lefter care a declarat că a votat pentru schimbare. „Am votat pentru o justiție la lumina zilei, să nu mai auzim sintagma noaptea ca hoții. Am votat pentru creștin democrație și pentru dreptate pentru țăranul român. Nu vrem să îl mai vedem umilit, să îl vedem în afara piețelor. Vrem să fie făcut ceva și pentru țăranul român, pentru că în 30 de ani, eu care lucrez acolo, nu am văzut nici o schimbare pentru talpa țării.