Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat că în această toamnă, în Suceava vor fi plantate 5.000 de tufe de crizanteme. Marian Andronache a precizat că municipiul Suceava continuă să fie un „oraș al florilor” chiar și după ce vara a trecut.



„Vrem să avem un oraș frumos, de aceea plantăm o mulțime de flori, an de an. Pentru tomna acestui an avem pregătite 5000 de tufe de crizanteme cu care vom înlocui gradual florile din sensurile giratorii, de pe peluze sau din jardiniere. Acolo unde florile existente arată bine nu intervenim încă, ar putea să rămână chiar până la finele lunii septembrie. Operațiunea de înlocuire a florilor de vară cu cele de toamnă, cu pregătirea terenului, este una de durată și presupune multă muncă din partea colegilor de la Direcția Domeniului Public. Și vreau să le mulțumesc acestora pentru implicare și profesionalism”, a declarat Marian Andronache. El a arătat că tufele de crizanteme au fost cumpărate cu puțin timp înainte de înflorire, astfel încât sucevenii să se bucure de frumusețea lor o perioadă cât mai mare.