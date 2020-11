Președintele PMP Suceava, fostul viceprimar Marian Andronache, are numai cuvinte de laudă la adresa personalului medical de la Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, acolo unde a fost nevoit să ajungă după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Prezent în studioul Radio Top, liderul PMP a declarat: „Am stat și eu o zi în spital. Practic, la Urgențe, în perioada asta. M-am dus atunci când m-am infectat să fac un computer tomograf și am văzut cum se mișcau cadrele medicale. Erau de toată isprava… Fantastic, fantastic… Nu că eram eu acolo, pentru nici nu m-au cunoscut cu mască și cum eram îmbrăcat. Am fost preluat în partea de COVID cam în 15-20 de minute. Cât timp am stat la UPU am văzut oameni în stare gravă, oameni care sufereau, dar care beneficiau de o atenție deosebită. Vedeam atâta omenie la cadrele medicale. De exemplu, o asistentă mângâia un pacient pe frunte pentru a-l liniști. Cadrele sanitare aveau o răbdare extraordinară, deși vedeam în ochii lor cât de obosite erau. Efectiv erau surmenate”. Marian Andronache a avut o formă ușoară spre medie de coronavirus și s-a tratat la domiciliu.