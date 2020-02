Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, consideră că demiterea Guvernului Orban prin moțiune de cenzură a aruncat România într-un haos instituțional și economic, iar efectele vor fi dezastruoase. Marian Andronache a spus că PMP și-a dorit ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban să nu treacă, având în vedere că în joc era proiectul de suflet al PMP și anume alegerea primarilor în două tururi de scrutin. „Este un proiect pentru care am străbătut țara asta în lung și în lat pentru a strânge acele semnături. Și vorbim de peste un milion de semnături. Am fost primul partid care am inițiat un proiect de lege pe această temă. Din păcate proiectul nu a fost introdus în Parlament, el trecând tacit de Senat. Era cel mai ambițios proiect și cel mai aproape de a deveni lege. Însă PSD și UDMR nu și-au dorit acest lucru. Mai mult, nici la moțiunea respectivă nu și-au dorit alegeri primarilor în două tururi. Deși Pro România declarativ era de acord cu alegerea primarilor din două tururi, până la urmă, ca de obicei, au trădat. Și nu suntem convinși că PNL și-a dorit cu adevărat ca această lege să treacă, pentru că și de la ei știm cu siguranță că au fost parlamentari care au votat pentru moțiune. Și s-a discutat multe zile despre un posibil blat PNL – PSD pe această temă. Și până la urmă, normal, acest proiect de lege a fost îngropat”, a declarat Marian Andronache. El a amintit faptul că PMP a susținut învestirea Guvernului Orban, însă cu anumite condiții, prima fiind tocmai alegerea primarilor din două tururi, apoi 300 de parlamentari, proiecte de infrastructură pentru România, printre care suplimentarea distribuției de gaze la nivel național pentru a se ajunge la o acoperire de peste 60%, dar și construcția a două autostrăzi în Moldova, dar în mod special autostrada Unirii, Ungheni – Iași – Târgu Mureș, pentru care doi parlamentari au promovat un proiect de lege.

PMP nu este de acord cu alegerile anticipate

Pe de altă parte, Marian Andronache a ținut să precizeze că PMP nu este de acord și nu va susține organizarea alegerilor anticipate. „Niciodată noi în condițiile pe care le-am impus la investirea Guvernului Orban nu am discutat de anticipate. Nu a fost o negociere pe așa ceva. Anticipatele nu au fost luate în discuție. Ne-am trezit în fața unui fapt împlinit. Și chiar în urma consultărilor de la Cotroceni, cu președintele Iohannis, i-am spus lucrul acesta că nu suntem de acord cu anticipatele, dar nu ne temem de ele”, a precizat Andronache. Liderul PMP Suceava a arătat că PMP este pregătit pentru orice luptă electorală. Făcând referire și la alegerile locale de anul acesta, Marian Andronache a declarat că PMP va fi cel de-al treilea partid din România ca și număr de aleși locali.