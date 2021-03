Fostul viceprimar PMP al Sucevei, consilierul județean Marian Andronache, a crezut că-i o știre falsă informația vizând puternicul incendiu care a distrus mansarda din lemn a Palatului Administrativ, din cauza unui conductor electric. Totodată, în clădire s-au produs și alte stricăciuni. Fostul viceprimar a declarat, la Radio Top: „Nu mi-a venit să cred. Chiar credeam că-i un fake news. Eram pe drum sâmbătă înspre Sinaia, la Congresul PMP (n.r. unde a fost ales vicepreședinte al partidului la nivel național). Efectiv, nu am crezut că-i adevărat. Am luat-o până la urmă de bună, dar am crezut că-i ceva minor și că se va rezolva cu rapiditate. Iată că, din păcate, lucrurile nu au stat chiar așa”. Marian Andronache a mai spus: „Ca și constructor, știu că într-o mansardă făcută din lemn, întotdeauna există un pericol și pericolul îl constituie instalația electrică. Instalația electrică trebuie executată cu mare, mare profesionalism. Nu trebuie să se facă nici un rabat de la calitate, de la materialele folosite…”. Marian Andronache este de părere că Palatul Administrativ ar putea redeveni funcțional în aproximativ un an. În opinia sa, totul depinde de cât de repede va fi desemnat constructorul și de cât de serios va fi acesta.