Candidatul ADU (USR-PMP-Forța Dreptei) pentru Primăria Suceava, Marian Andronache, la lansat o provocare către toți contracandidații săi să participe la o dezbatere față despre viitorul municipiului reședință de județ. Marian Andronache a precizat că dezbaterea trebuie să fie despre proiectele fiecărui candidat, dar și despre trecutul și experiența acestora. „În ultima săptămână de campanie electorală văd că apar tot mai multe informații. Am spus de nenumărate ori și mă repet. Nu sunt șantajabil și nu poate spune nimeni nimic de mine. Nu am un trecut dubios, nu am nici o combinație și nici nu mă poate acuze vreun antreprenor că aș fi pretins ceva de la el. Sunt curios dacă la fel pot să spună și contracandidații mei. E timpul să dăm cărțile pe față și să avem un dialog concret și onest. Invit toți candidații la funcția de primar al municipiului Suceava la o dezbatere publică bazată pe proiectele propuse. Însă putem discuta și despre trecutul și experiența fiecăruia. Lansez invitația clară pentru această dezbatere din nevoia sucevenilor de a ne vedea pe toți și de a decide ce este mai bun pentru viitorul orașului nostru”, a transmis Marian Andronache. El a spus că dacă o astfel de dezbatere nu ar avea loc la un post de televiziune local, o întâlnire între candidați poate să aibă loc miercurea viitoare, de la ora 16:00, pe esplanada centrală a municipiului Suceava.