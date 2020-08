Actualul viceprimar al Sucevei, Marian Andronache, și-a înregistrat, astăzi, candidatura din partea PMP pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ. După înregistrarea dosarului de candidatură, Marian Andronache a spus că „acesta este momentul care marchează schimbarea în municipiul Suceava”. ”Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Suceava, după un mandat de patru ani ca viceprimar. Cu experiența dobândită în această funcție, astăzi mai mult decât oricând putem discuta despre realizări și despre idealuri. Acum patru ani PMP și-a asumat o majoritate împreună cu PNL pentru ca Suceava să nu intre în criză, pentru ca Suceava să funcționeze. Pentru că PMP este un partid responsabil față de cetățeni, un partid care a crescut prin propriile puteri, sănătos, fără a face alianțe și înțelegeri electorale cu nimeni”, a spus Marian Andronache. El a declarat că la fel ca și în campania din 2016, și la aceste alegeri locale a putut să constate că există „politruci cu interese meschine”, specialiști în arta dezinformării, care încearcă să arunce în piață „faptul că aș fi omul actualului primar Ion Lungu”. „Mă adresez tuturor sucevenilor și le spun răspicat. Nu sunt omul nimănui. Nu am făcut niciodată înțelegeri electorale cu cineva. Fac politică din 2016 și nu sunt acel politician meschin așa cum ne-au obișnuit politicienii vechi. Sunt un om vertical și răspund numai în fața lui Dumnezeu și a copiilor mei. Atât. Sper ca mesajul acesta să ajungă și la echipa lui Ion Lungu. Sper ca mesajul acesta să ajungă și la Gheorghe Flutur care în discuții, în anumite cercuri spune că Ion Lungu face un blat cu Andronache”, a transmis liderul PMP Suceava, Marian Andronache.

El a ținut să precizeze că în urmă cu aproape cinci ani, când s-a decis să intru în politică a făcut-o pentru că „strada striga schimbare”. „M-am hotărât atunci să fac pasul, am închegat o echipă. O echipă din oameni care nu au mai făcut politică, alături de care am performat de la campanie la campanie și care s-a mărit de la an la an. Noi ne dorim în continuare acea schimbare cerută de stradă. Schimbarea mentalității, a generațiilor politice și sunt convins că acest lucru își doresc și sucevenii. Am demonstrat că nu o să schimb nimic la mine și nu m-am schimbat. Sunt același om, dar cu mai multă experiență politică, cu multă dorință de dezvoltare și cu mai multă inițiativă. Vă invit să analizați ceea ce propun eu și echipa mea pentru Suceava, pentru suceveni. Să analizați echipa mea și să vă convingeți că noi suntem cei care rămânem ancorați în realitatea nevoilor voastre și ale noastre”, a precizat Marian Andronache. El a spus că echipa propusă de PMP pentru Consiliul Local Suceava este una care îmbină tinerețea cu experiența și care acoperă toate domeniile de activitatea. Andronache a arătat că pe listă sunt zece tineri, cu vârste între 26 și 35 de ani, iar media de vârstă a candidaților este de 44 – 45 de ani.

Marian Andronache a subliniat că și-a depus candidatura pentru funcția de primar pentru că „eu cred că se poate și altfel”. El a declarat că își dorește o campanie electorală bazată pe proiecte, nu pe insulte, calomnii sau pe insinuări. „Am convingerea că împreună cu echipa mea și cu sucevenii vom reuși. Împreună vom avea un oraș de 10. Întâmplător și dosarul de candidatură a primit numărul zece. Sper să fie un semn de bun augur”, a încheiat Marian Andronache.