Liderul PMP Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ, Marian Andronache, a declarat că din această funcție va pune în practică proiecte realiste pentru o dezvoltare sănătoasă și durabilă a Sucevei. Marian Andronache consideră că alegerile locale de pe 27 septembrie reprezintă momentul schimbării pentru Suceava. „Nu pot să rămân indiferent la faptul că Suceava nu s-a dezvoltat suficient. După un mandat de viceprimar nu mă mai poate convinge nimeni că nu se poate. Am lucrat peste 26 de ani cu oameni și pentru oameni. Indiferent că am coordonat echipe pe șantiere sau am ocupat alte poziții de top, am stat mereu alături de oamenii mei. Am avansat gradual în funcții de conducere în Primăria Suceava, însă din aceste poziții am reușit doar să îmi impun viziunea, nu să fac și bugete”, a spus Andronache. El a amintit că s-a aflat și la conducerea Direcției Domeniului Public, cu peste 200 de angajați, reușind în acea perioadă să păstreze municipiul Suceava pe harta curată a orașelor frumoase din România. „Consider că acum a venit momentul să ies din tipar și să pun în practică proiecte realiste pentru dezvoltarea sănătoasă și durabilă a municipiului Suceava. Îmi doresc să ofer experiența și timpul meu orașului care merită din tot sufletul asta. Acum a venit momentul să vă cer vouă să fiți alături de mine și de echipa mea. Trebuie să facem împreună schimbarea pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri”, a mai transmis candidatul PMP pentru Primăria Suceava. El i-a îndemnat pe suceveni să fie alături de el pentru „a face împreună Suceava de 10 (zece)” și pentru a transforma Suceava „în orașul pe care ni-l dorim de atâția ani”. „Suceava este de 16 ani cu aceeași viziune! Ajunge!”, a încheiat Marian Andronache.