Candidatul Alianței Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) la Primăria Suceava, Marian Andronache, a prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă o parte din Platforma Program cu care se prezintă în fața alegătorilor. Andronache a spus din start că își dorește ca toți sucevenii să participe la dezvoltarea municipiului și pentru asta va discuta cu fiecare în parte atunci când se va dezbate bugetul pentru a finanța proiecte din fiecare cartier propuse de către ei. Deci, bugetarea participativă. ”S-a încercat asta prin 2017-2018, dar a fost numai așa un fum, practic, nu s-a lăsat și cu rezultate. Ceva nerealist. S-au pus în discuție 40 de proiecte, 40 de proiecte alese de către funcționarii Primăriei mai mult, nu de către cetățenii Sucevei, s-au pus pe un site și cetățenii au votat proiectele pe care și le doresc din cele 40. Primele 10 proiecte au fost bugetate cu 500 de mii de lei fiecare. Din acele 10 proiecte, nu știu dacă s-au realizat trei, dacă s-au dus la îndeplinire. Au fost la dispoziție două săptămâni pentru vot, numai cei care au știut și au fost informați au dat voturi, așa încât, ce pot să vă spun, proiectele respective, practic, erau tot ale camarilei de partid, ale consilierilor lor, a celor care conduceau în acel moment primăria. Așa că nu e semnificativ ce au făcut ei. Noi trebuie să avem întâlniri cu oameni, întâlniri în permanență, să avem un site la dispoziție în care omul în fiecare zi poate să spună ce-și dorește de la Suceava, iar la final, în momentul când vrem să facem bugetul, să ținem cont de părerea lor și acele lucrări să le facem. Deci, de bugetarea participativă vom ține cont an de an”, a explicat Andronache.

El a subliniat că are programe de investiții pentru ficeare cartier în parte intența sa fiind aceea de a reduce decalajele între cartiere care în acest moment sunt destul de mari. ”Avem un plan de dezvoltare pe cartiere. Fiecare cartier este luat în seamă și în fiecare cartier se va întâmpla câte ceva. Știm ce avem de făcut în fiecare cartier. Practic trebuie să intrăm în fiecare cartier în așa în fel încât să eliminăm decalajele existente în momentul acesta între ele. Există decalaje foarte mari între cartiere. Și în mandatele trecute s-au făcut lucrări în cartiere, dar nu s-a mers într-un mod coordonat, într-un mod centralizat. Noi vrem să atragem fonduri, fonduri europene, fonduri guvernamentale, fonduri de mediu, orice putem în așa fel încât am intrat într-un cartier, am reușit să facem spațiile verzi, alei pietonale, mobilierul urban, iluminat și am lăsat cartierul frumos. Nu facem pe bucăți un trotuar aici, o alee acolo, mai scoatem un gard viu nu știu de unde. Nu, totul trebuie să fie coordonat în așa fel încât să nu fie discuții”, a spus Andronache. El a adăugat că o altă prioritate a sa este asfaltarea străzilor de pământ. ” Ne dorim într-un prim mandat să rezolvăm problema asta. Sperăm să fie posibil”, a spus candidatul ADU. Problema cea mai importantă a Sucevei care își găsește soluții în programul lui Marian Andronache este fluidizarea traficului. ”Știm ce avem de făcut, știm cum o rezolvăm și o vom face. Pentru că de semaforizarea inteligentă, până acum nu s-a discutat în Suceava și putem să facem lucrul ăsta, e un element de fluidizare. Sensuri unice, s-a tot discutat despre ele, dar nu s-au pus în practică și e momentul să îl punem în practică. Pasaje supraterane, la fel discuții interminabile. Dar este momentul să realizăm și aceste pasaje. Drumuri de legătură care vor pleca din arterele principale către localități în așa fel încât să descongestionăm traficul pe singurul ax principal care îl avem cel de la Fălticeni, înspre ieșirea spre Botoșani. Iar un element esențial este transportul metropolitan, pentru că inexistență acestui transport duce într-adevăr la aglomerația Sucevei”, a conchis Marian Andronache.

CMF: 21210022