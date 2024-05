Candidatul ADU pentru Primăria Suceava, Marian Andronache, a declarat într-o conferință de presă că în ultima perioadă a observat că este ținta mai multor atacuri în spatele cărora se află contracandidați de-ai săi, el făcând referire în special la cele în care este acuzat că nu s-a ocupat de modernizarea fântânii arteziene de pe Mărășești. „Da, am avut în 2019 când eram viceprimar un proiect pentru fântâna arteziană din parcul de pe Mărășești. Pentru că de foarte mult timp acum este o ruină. O ruină în centrul orașului, o ruină lângă Catedrala Sucevei, un edificiu emblematic al orașului. Însă acel proiect propus de către mine, un studiu de fezabilitate practic a fost retras de pe ordinea de zi în 2019 de către primarul Ion Lungu pe motiv că apăruse un proiect foarte foarte mare în acea zonă. Un proiect care era într-adevăr deosebit, dar care din păcate este irealizabil pentru ceea ce avem noi în Suceava în momentul ăsta cu traficul acesta infernal. Am înțeles că s-a retras atunci, dar nici în 2020, 2021 nu a fost repus pe tapet. Consilierii PMP au insistat pe proiectul respectiv, au cerut în fiecare an să fie introdus în buget. S-a întâmplat acest lucru, s-au refăcut studiile de fezabilitate pentru că a apărut creșteri de prețuri la materiale și manoperă și în final, cu greu, a fost aprobat în ianuarie 2024. Dar spun din nou că este același proiect pe care l-am inițiat eu. Și au fost discuții multe că facem iar betoane în centrul Sucevei și nu o să fie spații verzi. Pot să spun că sunt și spații verzi, putem să facem o oază de verdeață, cu fântâni arteziene deosebite față de ceea ce este acum. Proiectul prevedea plantarea de 135 de arbuști medii, a încă 19 arbori de dimensiuni mari 19, în condițiile în care acum dacă sunt 6 – 7 arbori acolo, dar și plante perene și gazon pe 750 de metri pătrați și trei fântâni arteziene complet echipate. Însă după ce a fost aprobat studiul de fezabilitate din păcate s-a uitat să fie scos la licitație pentru proiectare și execuție. Am sperat ca dacă s-a aprobat în ianuarie, atunci când se adopta bugetul să fie scos la licitație, adică undeva prin martie și acum să vorbim chiar de începerea execuției la acest proiect. Iarăși, pe motiv electoral pentru că Andronache și-ar fi făcut campanie, acest parc a rămas în stand-by”, a declarat Marian Andronache. Candidatul ADU pentru primăria Suceava le-a promis sucevenilor că după ce va prelua mandatul acest proiect va fi unul dintre primele lucruri pe care le va face.

În același timp el a ținut să aducă o serie de clarificări legate de alte acuzații care i se aduc de către unii contracandidați cu privire la starea spațiilor verzi din Suceava. „Văd că un contracandidat care nu prea are habar de administrație locală și nu are habar cum funcționează municipiul Suceava face referire la spațiile verzi, că Andronache nu își face treaba cu spațiile verzi. Spațiile verzi de care se ocupă Direcția Domeniului Public arată bine spre foarte bine, sunt îngrijite, întreținute, cosite și sunt plantate flori. Aici vorbim de parcuri, de peluzele florale, de sensuri giratorii și de anumite intersecții. Ceea ce ține de asociațiile de proprietari, spațiile verzi dintre blocuri sunt întreținute de către firma de salubrizare care a concesionat acest serviciu public. Practic oamenii sunt induși în eroare. Toți mă atacă pe această chestiune, cum arată spațiile verzi și în special spațiile dintre blocuri. Într-adevăr ele sunt uitate, nu reușește firma să cosească în tot orașul. Dacă la Domeniul Public cred că până acum s-a cosit de trei ori din primăvară, firma de salubrizare nu a reușit să treacă o dată peste tot prin oraș. Știu cum să rezolv această problemă și vă promit că o voi rezolva în momentul în care voi prelua mandatul de primar al municipiului Suceava”, a încheiat Marian Andronache.