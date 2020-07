Interviu cu președintele organizației județene a PMP, Marian Andronache, actual viceprimar al municipiului Suceava și candidat pentru funcția de primar la alegerile locale din septembrie. Andronache a acordat un interviu publicației online www.svnews.ro în care a vorbit despre pregătirea alegerilor locale, despre listele de candidați, despre câteva dintre proiectate sale dar a lansat și un avertisment partidelor mari, PNL și PSD că nu le va fi ușor pentru că pe scena politică au apărut candidați foarte buni care pot să răstoarne buturuga mare.

Domnule Andronache, alegerile locale bat la ușă. Sunteți pregătiți?

Marian Andronache: Suntem pregătiți, suntem, pe ultima sută. Acum am început cu listele de semnături pentru candidații de primar, Consiliul Local, președinte de Consiliu Județean și Consiliul Județean. În paralel se lucrează și la dosarele pentru candidaturi. Eu zic că pe județ avem undeva aproape 100 de candidați de primar și sper că la Consiliul Local să avem candidați în fiecare localitate. S-ar putea la una două localități să întâmpinăm ceva probleme dar e mare forfotă. În momentul acesta primarii în funcție pun tot felul de piedici candidaților PMP. Astăzi stabilim iar mâine deja încep discuțiile și oamenii sună că nu mai vor să candideze. Avem câteva cazuri prin județ dar eu zic că pînă la urmă le vom rezolva pe toate. Trebuie să înțeleagă și partidele mari atât PSD cât și PNL că nu sunt numai ele pe scena politică au apărut și partidele noi care au candidați foarte buni și au o altfel de linie politică.

Revenind la listele de candidați și mai concret la Consilul Local al municipiului Suceava. Ați finalizat lista? Puteți dezvălui niște nume?

Marian Andronache: În mare am definitivat lista de consilieri pentru municipiul Suceava. E o listă în care apar oameni care pot să aducă o schimbare în municipiu pot să spun chiar mulți tineri și am ținut foarte mult cont și de egalitatea de gen pentru că avem doamne care vor să se implice în viața politică a Sucevei și chiar doamne destul de tinere pot spune și de o mare calitate. Pot să dau și câteva nume pentru că nu e secret. Anca Gâtlan secretarul general la organizației, asistentă universitară va fi pe locul doi, mai avem un om de afaceri Cristi Timoficiuc din Ițcani care este destul de nou venit în PMP, apoi Ana Maria Tatarangă, în jur de 33 de ani, doamna Diana Țimpău profesor până în 30 de ani, Constantin Munteanu președintele organizației municipale, Cătălin Alexandroaie secretarul general alorganizației municipale, doamna Angelica Pînzaru economist.

Văd că aveți candidați din diverse domenii de activitate.

Marian Andronache: Da, avem și antreprenori și ingineri și constructori, asistenți universitari, profesori, doctori așa încăt este o listă destul de bine alcătuită în așa fel încît să avem acoperite toate segmentele profesionale.

Am văzut că puneți foarte mare accent pe tineri. Cam ce procent vor ocupa aceștia pe lista de candidați la Consiliul Local Suceava?

Marian Andronache: Pot spune că în primele 10 locuri avem undeva la 6 tineri cu vârsta până în 35 de ani și restul cam până în 40 de ani. Mai strică media președintele organizației județene, viceprimarul Andronache și domnul Munteanu.

Dacă mergem la Consiliul Județean cam care e situația pe listă?

Marian Andronache: Și la Consiliul Județean eu zic că stăm bine. Trebuie să ținem cont să avem și persoane cu notorietate, persoane cunoscute în județ precum și organizatorii zonali cei care se ocupă de zonele respective din județ. Noi nu am mers pe colegii cum merg partidele vechi ci am mers pe 12 zone în județ și fiecare organizator zonal va fi pe această listă de consilieri. Îi punem în așa fel pe listă și ținem cont de rezultatele pe care le vor avea în alegerile interne. Dau un exemplu: o persoană, organizatorii zonali să spunem vor fi pe locul 4,5,6,7 până la 13,14, cel care va avea cele mai multe voturi în zona respectivă va fi reprezentantul nostru în Consiliul Județean. E democrație. Cine muncește acela va primi și răsplata va beneficia de postul respectiv.

Știți deja cam care vă sunt contracandidații dumneavoastră la Primăria Suceava. De care dintre ei vă e frică?

Marian Andronache: Nu îmi este frică de nimeni de nici un candidat. Fiecare eu zic că ar avea acceași șansă. Îmi place că deja cei care s-au anunțat au tot felul de viziuni dar spun eu că totuși aici e nevoie și de cineva cu experiență pentru că sincer am lucrat foarte mulți ani în Primărie, am fost patru ani viceprimar și îmi dau seama că o persoană care nu a lucrat în administrație publică nu a trecut prin funcțiile respective e foarte foarte greu să se descurce patru ani ca primar dacă nu are o experiență în spate. În patru ani dacă are timp de abia să învețe cu ce se mănâncă Primăria și în afară de asta trebuie să aibă și o echipă competitivă care să-l ajute. Eu merg pe ideea asta și anume că un primar nu poate să facă singur mare lucru. Echipa contează și binenînțeles echipa pe care o are în Primărie și să știe să-și pună oamenii din Primărie la treabă. Sunt destul de mulți specialiști în Primărie însă după viziunea mea trebuie să știi cum să le dai de lucru, trebuie să știi pe ce segmente să te axezi să-i organizezi cît mai bine în așa fel încît să conlucreze și directorii, șefii de serviciu, să conlucreze foarte bine între ei în așa fel încăt să rezolve problemele cu rapiditate.

Să înțeleg că experiența ar fi principalul atuu al dumneavoastră în fața contracandidaților. Ar mai fi și altele?

Marian Andronache: Normal că eu îmi doresc la Primărie să punem accent foarte mare pe digitalizare în așa fel încît lucrurile să funcționeze cu mare rapiditate și oamenii să nu aștepte tot felul de acte. S-a văzut și pe perioada pandemiei că s-a putut lucra foarte mult și online. Îmi doresc constituirea unui birou unic la Primărie în așa fel încît acolo omul să lase actele și să le poată primi online sau să le ridice de la același birou unic astfel încât să nu facă prea multe drumuri la Primărie. Eu știu din experiență că ceea ce supără cel mai tare cetățeanul e această plimbare prin Primărie de la un birou la altul pentru a-și rezolva problemele după tot felul de avize tot felul de hîrtii. Lucrul ăsta se poate rezolva și oamenii să fie mulțumiți. Am și exemple destul de multe în țară unde funcționează foarte bine. Îmi doresc o direcție de dezvoltare a Sucevei. Am spus și la lansarea mea toți candidații am văzut că doresc zone de agrement, spații verzi, ori lucrul ăsta nu se poate face. Suceava este destul de aglomerată. Se poate face numai în momentul în care ai și teren la dispoziție. Or, cum spuneam și atunci, în Suceava se face în momentul acesta agricultură. Acele peste 700 de hectare pe care se face agricultură ar trebui să revină municipiului chiar dacă nu în totalitate dar măcar o parte din ele în așa fel încăt să avem direcția de dezvoltare foarte bine stabilită. Nu să primim prin HG de la Stațiune punctual câte o bucățică 5 hectare pentru cimitir, 12 pentru stadion, pentru ANL dar în felul acesta nu putem dezvolta municipiul. Dar dacă ai avea la dispoziție 200-300 de hectare atunci știi exact ce ai de făcut printr-un plan urbanistic poți ajuta atunci să ai un parteneriat cu Universitatea să pui la dispoziție terenul pentru Facultatea de Medicină, facultate foarte necesară cred eu în Suceava, poți să faci și zone de agrement pentru că în momentul acesta avem o zonă de agrement pe Tătărași dar e mică, avem o zonă de agrement în construcție pe malul râului Suceava dar ați văzut câte probleme ridică însă pe acele terenuri pe care acum se face agricultură s-ar putea face o zonă de agrement mare care să includă chiar și un luciu de apă și un aquapark și altele.

”Sper să obținem 10% la nivel de județ”

Alianțe preelectorale?

Marian Andronache: Nu mergem pe alianțe. Noi la nivel central am fost singurul partid care am cerut o alianță de dreapta. Din păcate lucrul acesta nu s-a realizat. PNL și USR nu au reușit să ajungă la un consens așa încât nu facem alianțe în nici un județ. Singura alianță între ghilimele ar fi la Primăria municipiului București dar și acolo discuțiile sunt încă destul de laborioase pentru că noi am cerut această alianță am zis la început prin vocea președintelui Băsescu că îl susținem pe Nicușor Dan însă în ultima perioadă Alianța pentru București se pare că ar fi numai PNL-USR și probabil președintele Băsescu va candida la Primăria Bucureștiului. În rest în județen nimeni în urma unui Colegiu Național pe care l-am avut lunea trecută nici o organizație nu merge pe alianțe electorale pentru că nu și-au dorit nici cei de dreapta. Sau chiar dacă și-o doresc vor ei să fie vioara principală și PMP să fie exclus așa că noi avem targetul nostru plus 10% cu ăsta mergem înainte și sper să scoatem rezultate bune. Eu mă refer la Suceava 10% sper să am la nivel de județ și să intrăm și în Consilul Județean și să avem și aleși locali mult mai mulți decât în 2016. Am localități unde putem câștiga Primăria și putem avea și mulți viceprimari după 27 septembrie.