Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat, în mod oficial, că va candida pentru funcția de președinte al Organizației Județene Suceava a PMP. Marian Andronache a spus că a luat această decizie după ce în ultima perioada au avut loc un șir de evenimente în interiorul PMP Suceava, „evenimente care nu fac deloc cinste și onoare partidului”. ”Aceste evenimente au amenintat atat unitatea Organizatiei Municipale Suceava, cat si a altor organizatii din judet. Cel mai grav este faptul ca aceste disensiuni au fost generate artificial de doua, trei persoane rau intentionate din interiorul partidului, persoane care se afla chiar in structura de conducere a Organizatiei Judetene PMP. In lumina acestor evenimente surprinzatoare si deloc placute si la solicitarea mai multor colegi de partid, presedinti de organizatii, consilieri locali, primar si viceprimari, am decis sa candidez pentru functia de presedinte al Organizatiei Judetene PMP Suceava. Decizia asumata a fost comunicata in mod oficial tuturor participantilor la sedinta CEJ de astazi. Am decis sa iau atitudine pentru ca partidul sa ramana unit, sa devina mai puternic si pentru a nu mai permite in interiorul partidului lipsa de transparenta, corectitudine, respect, incredere si onestitate”, a declarat Marian Andronache.

Acesta a candidat recent și a fost ales în funcția de președinte al Organizației Municipale Suceava a PMP.