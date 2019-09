Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a muncit voluntar pe șantierul din Rădăuți, acolo unde Asociația Door to Home a ridicat peste 100 de case pentru oameni cu probleme financiare. El a spus că a răspuns cu deosebită plăcere invitației Door to Home, o asociație ce clădește locuințe simple, decente și accesibile laolaltă cu familii în nevoie și cu ajutorul voluntarilor, resurselor din comunitate și donațiilor pentru familii cu situații sociale speciale. Viceprimarul Andronache a precizat că în timpul activității de voluntariat a discutat despre modalitățile concrete prin care ar putea demara și la Suceava un proiect de genul celui de la Rădăuți. În aceste zile, pe șantierul Door to Home din Rădăuți, cu ajutorul voluntarilor se lucrează la finalizarea a 15 din cele peste 100 de case destinate familiilor care locuiesc în condiţii improprii.