Marian Manole (51 ani), fratele Mădălinei Manole, a rămas fără lacrimi, după toate dramele trăite. În urmă cu zece ani şi-a înmormântat celebra soră, mama lui a încetat din viaţă în 2017, iar tatăl său, Ion Manole, a pierdut lupta cu temutul coronavirus, la vârsta de 78 de ani. Marian îşi alină dorul de cei drag ţinând în mână pozele din anii în care formau o familie fericită, notează click.ro.

Marian îşi aminteşte cu nostalgie de surioara lui, pe care a idolatrizat-o întreaga ţară: ”Relaţia cu sora mea era cea mai frumoasă. Eram împreună în turnee. Pot confirma Bebe Mihu, Maria Dragomiroiu, Romică Ţociu, Aurelian Temişan. Am trăit nişte clipe minunate, alături de ea şi de ei. Noi am avut o copilărie normală. Am fost crescuţi de părinţii noştri cu sacrificii. Am fost o familie unită! Fericită! Cine nu se mândrea cu asemenea fată?”, afirmă Marian Manole, conform sursei citate.

