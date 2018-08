Mariana Bradescu, Managing Partner la propria ei companie, Piatraonline, se considera o femeie naturala, care isi doreste sa fie descoperita de cei din jurul sau. Desi si-ar fi dorit sa devina un wedding planner de succes, a reusit sa isi dezvolte o cariera de succes in domeniul constructiilor si al amenajarii casei.

Sa fii antreprenor inseamna sa iti asumi

Mariana crede cu tarie ca asumarea si implicare sunt ceea ce are nevoie o femeie care isi doreste o cariera de succes. Este foarte importanta increderea in sine si luarea de decizii constant. Totodata nu exista decizii corecte sau gresite, ci decizii pe care trebuie fiecare trebuie sa si le asume.

Inspiratie de la oameni care au reusit

Marianei Bradescu ii place sa se inspire de la oamenii care au realizari importante in viata, oameni care si-au dorit mai mult si au luptat pentru acest lucru. Acesta este unul dintre secretele reusitei in cariera. Nu poti creste profesional decat daca iti doresti si ai alaturi oamenii potriviti. Acest lucru tine de alegerea fiecaruia.

Mariana Bradescu si cariera ei

Mariana Bradescu este o femeie de cariera hotarata, careia ii place sa isi organizeze timpul si activitatile. Atunci cand are o zi mai putin buna nu se ocupa de activitatile ce tin de creativitate.

Considera ca o mare greseala pe care o poate face oricine in cariera este sa creada ca poate face absolut totul de unul singur. Este foarte importanta gestionarea timpului si alocarea task-urilor pentru a nu aparea supraaglomerarea.

Mariana se considera un manager oarecum dificil, deoarece are asteptari mari de la ea si de la echipa ei. Ii place sa persevereze, dar sa si indrume oamenii cu care lucreaza cu ea. Acest lucru are legatura cu anii pe care i-a dedicat formarii ei in cariera, ani in care a muncit foarte mult sa ajunga o femeie de cariera de succes.

Mariana Badulescu speaker la Conferinta Femei de cariera

Vrei sa afli mai multe despre experienta din cariera Marianei Bradescu? O poti intalni la Conferinta Femei de cariera – editia a IX-a, din 4 octombrie 2018, in Bucuresti.

Aceasta conferinta este despre leadership feminin si este dedicata oricarei femei care isi doreste o cariera de succes, fie ca este angajata sau atreprenoare. Vei putea afla multe informatii utile de la specialisti si femei care au reusi in cariera, informatii despre branding personal, leadership, antreprenoriat si multe altele. Inscrie-te la conferinta completand acest formular.

