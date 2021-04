Mariana Moculescu (52 de ani), fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, a revenit în țară vara trecută, după aproape zece ani petrecuți pe meleaguri străine. În Italia, Mariana Moculescu părea că-și găsise fericirea în brațele lui Massimiliano Lorenzini (53 de ani), un italian putred de bogat. Nu a fost însă așa. Căci Mariana a cunoscut teroarea în Italia, potrivit click.ro.

Mariana Moculescu a povestit cu lux de amănunte coșmarul pe care l-a trăit în Italia cu ultimul ei iubit italian. Fosta soție a lui Horia Moculescu a fugit din Italia în iulie anul trecut, după ce ar fi fost amenințată cu moartea de italian. Deși o ceruse în căsătorie, acesta devenise în ultima vreme foarte agresiv. “A avut agresivitatea de a-mi pune mâna în gât de patru ori, a patra oară pe stradă, amenințându-mă că, dacă nu-mi retrag denunțul, mă vor omorî prietenii lui, nu el. El nu a fost acasă când mi-am strâns bagajele și am fugit. Am revenit în țară în luna iulie a anului trecut. Cred că am întâlnit în Italia cea mai toxică persoană din viața mea.”, a povestit Mariana Moculescu, la „Acces direct”, conform sursei citate.

