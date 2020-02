Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a participat la prima ediție a Forumului de Sănătate Publică, care a avut loc pe 25 februarie 2020, la Palatul Parlametului. Evenimentul a fost organizat de către Sănătatea Press Group, în parteneriat instituțional cu Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, sub egida Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților și a Comisiei pentru Sănătate Publică din Senatul României.

Maricela Cobuz a explicat că Forumul de Sănătate Publică are ca scop crearea unui cadru de discuții intersectoriale între factorii decidenți din sănătate, educație, domeniul economic, asociațiile profesionale din domeniul sanitar, societatea civilă și mass-media, din care să rezulte o abordare pozitivă și actuală a problemei pacientului.

„Temele de dezbatere în cadrul Forumului au fost legate de politicile de sănătate publică, serviciile de sănătate comunitară, educația pentru sănătate, provocări din mediu în relație cu sănătatea publică, contextul actual în condițiile unei posibile epidemii cu coronavirus, imunizarea împotriva bolilor transmisibile, prevenția bolilor netransmisibile cu impact major asupra sănătății populației, respectiv diabet zaharat, tuberculoza și boli cardiovasculare, programe de screening împotriva bolilor netransmisibile și asigurarea resursei umane în domeniul sanitar”, a spus deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a adăugat că în același timp s-a discutat ca sănătatea și educația să devină domenii strategice de interes național în CSAT. „În cadru discuțiilor, un accent important a fost pus asupra programelor de prevenție și profilacție. Medicina primară și ambulatoriul de specialitate ar trebui să scadă adresabilitatea pacianțior în spitalele din România. Gradul de îmbătrânire al populației și căderea natalității au fost puse în dezbatere ca factori de risc asupra dezvoltării României. S-a mai discutat despre impactul financiar al bolilor cronice, legea fumatului și impactul acestui viciu care apare la vârste din ce în ce mai mici și despre legea vaccinării în contextul creșterii bolilor prevenibile prin vaccinare”, a mai spus Maricela Cobuz.

Ea a adăugat că în calitate de deputat în Comisia pentru sănătate și familie și medic pediatru a adus în discuție Legea privind Educația pentru sănătate în școli și am ridicat problema impactului major al sarcinilor la mamele minore și gravitatea acestui aspect în zilele noastre. Maricela Cobuz consideră că domeniului sănătății trebuie să i se aloce un buget sustenabil, astfel încât pacienții să poată beneficia de servicii medicale gratuite și de calitate, iar privatizarea sistemului de sănătate nu este una dintre soluții.