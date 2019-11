Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a prezentat într-un comunicat de presă principalele realizări ale Guvernului PSD în domeniul Sănătății. Maricela Cobuz a precizat că în Guvernarea PSD, din 2016 până în prezent, s-au realizat la nivel național, conform Programului de Guvernare, investiții în toate domeniile, în special cel al sănătății.

Astfel, Maricela Cobuz a spus că principalele realizări ale Guvernului PSD în domeniul Sănătate sunt:

1. Dotarea unităților sanitare cu 277 mașini de anestezie și cu aparatură de imagistică modernă. Dotarea fiecărui spital județean cu echipamente de imagistică moderne (cel puțin un CT și RMN), echipamente pentru analize de laborator, paturi pentru arși (6-10 paturi). Echipamentele de RADIOTERAPIE pentru: Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați, Institutul Oncologic București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Institutul Oncologic Cluj Napoca. Urmează alte 10 centre medicale.

2. Furnizarea echipamentelor medicale necesare pentru unitățile de primiri urgență din 68 de unități sanitare de interes strategic: 23 ventilatoare portabile pentru nou-născuți, 29 ventilatoare portabile, 23 monitoare semne vitale, 29 ecografe Doppler.

3. Introducerea unui nou vaccin în schema obligatorie gratuită: vaccinul pneumococci.

4. Reabilitarea spitalelor județene Brașov și Hunedoara, Spitalul TBC Moroieni și Spitalul TBC Roșiori de Vede.

5. S-au realizat cele mai mari majorări din istorie pentru salariile medicilor și asistentelor, care acum au venituri comparabile cu cele din Europa. Exemple de creșteri ale veniturilor „în mână” de pe fluturașul de salariu:

-medic primar: de la 4.880 lei în 2016, la 15.175 lei în 2019;

-medic specialist ATI: de la 3.817 lei în 2016, la 12.156 lei în 2019;

-chirurg, chirurgie generală: de la 2.823 în 2016, la 7.700 în 2019.

6. Reducerea cu minimum 35% a prețului medicamentelor inovative care și-au pierdut patentul și au fost înregistrate ca medicamente generice.

7. A fost inaugurat noul spital de la Mioveni. Noua clădire a spitalului orășenesc Mioveni reprezintă un obiectiv așteptat de mai multă vreme, având în vedere că în această zonă funcționează Automobile Dacia S.A., cel mai mare producător român de automobile, cu aproximativ 15.000 de angajați, majoritatea locuind în zonă.

8. S-a inaugurat Secția de Terapie Intensivă și Centrul de Transfuzii din Spitalul de Urgență Bistrița-Năsăud. Inaugurarea secție de Terapie Intensivă și a Centrului de Transfuzii din Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud, a fost posibilă după ce acestea au fost complet modernizate, reabilitare, extinse și dotate cu echipamente medicale de ultimă generație din fonduri alocate de Ministerul Sănătății.

9. Repunerea în funcțiune a Secției de Endocrinologie Pediatrică din cadrul Institutului Parhon. Secția de Endocrinologie Pediatrică din cadrul Institutului Parhon, secție de prestigiu în endocrinologia românească, a fost repusă în funcțiune după reamenajare, unde au fost reabilitate instalațiile și grupurile sanitare, au fost înlocuite saltelele și geamurile, iar cele 11 saloane ale secției au un design adecvat pentru micii pacienți.

10. Programe de prevenție, depistare precoce și tratament precoce pentru cancerul colorectal.

11. S-au achiziţionat 1.244 de ambulanţe pentru serviciile judeţene de ambulanţă şi pentru SMURD. Astfel, au fost achiziţionate în anul 2018 un număr de 242 de ambulanţe de tip A, 375 de ambulanţe de tip B 4×2, 505 ambulanţe de tip B 4×4 şi 122 de ambulanţe de tip C în valoare totală de 476.857.000 de lei

12. Au fost alocate fonduri europene pentru prevenirea și tratarea tuberculozei, propuse de Spitalul de Pneumologie Marius Nasta din București, proiectul, în valoare de aproximativ 69 de milioane de lei, propune formarea a 560 de specialiști pentru aplicarea unor metode rapide de diagnostic, îmbunătățirea ratei de diagnostic a cazurilor de tuberculoză sensibilă, încurajarea tratamentului medical și de suport a cazurilor de tuberculoză.

13. Dezvoltarea Companiei Unifarm S.A. Activitatea de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane a fost declarată serviciu de interes economic general încredinţat Companiei Naționale Unifarm S.A, pentru o perioadă de 1 an.

14. Dotarea cu echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice –implementat în 186 unități sanitare.

15. S-a dezvoltat un program de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latent – 75.010 persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

16. S-a dezvoltat un program de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al infecțiilor cornice cu virusuri hepatice virale B/C/D -populația țintă 300.000 de persoane controlate pentru infecțiile virale hepatitice.

17. Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului – creșterea capacității de screening preconcepțional și prenatal – 100.000 gravide vor beneficia de servicii medicale.

18. 29 ambulatorii de specialitate au beneficiat de reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea și alte 120 proiecte sunt depuse și se află în diferite stadii.

19. Au fost dotate cu echipamente moderne Unitățile de Urgență pentru Marii Arși – în 60 de spitale din țară.

20. Au fost reabilitate 4 maternități: Brașov, Cluj, Sibiu și București.

21. A fost cumpărată aparatură medicală pentru Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală Bălțătești.

22. Actualizarea periodică a listei medicamentelor compensate – 32.000 de pacienți au beneficiat de tratamente cu cele 37 de molecule noi introduse în lista de medicamente compensate și gratuite.

23. Debirocratizarea accesului la tratament al pacienţilor din programele naţionale, înțelegând prin aceasta accesul pacienţilor la tratamentul adecvat la momentul diagnosticării și desființarea comisiilor de specialitate din Casele Județene de Sănătate.

24. Acoperirea în întregime a costurilor pentru tratamentul hepatitei C, fibroză de gradul 3 și 4. De asemenea, pentru un acces mai facil la noile terapii, au fost desemnate două noi centre, Pitești și Bacău, în care se vor putea iniția și monitoriza aceste tratamente de medici cu experiență în domeniu. Numărul total al centrelor este 13: București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Pitești și Bacău.

25. Dotarea a 7 centre regionale cu 8 unități mobile pentru depistarea cancerului de col uterin.

26. Investiții în infrastructura spitalelor pentru creșterea accesului la serviciile furnizate pe toate palierele sistemului medical.

27. Trecerea Institutului Cantacuzino în subordinea MApN în vederea relansării activității acestuia – repornirea şi dezvoltarea activităţii Institutului Cantacuzino pentru asigurarea independenţei în domeniul producției vaccinurilor şi nu numai, cât şi promovarea unor produse la export, institutul având rol strategic naţional şi regional.

28. Guvernul alocă bani pentru modernizarea singurului sanatoriu de recuperare a copiilor din România. 26,8 milioane de lei – suma pe care Guvernul României o asigură pentru modernizarea integrală a sanatoriului de recuperare a copiilor de la Techirghiol, care este singura unitate de acest gen din țară.

„În calitate de deputat PSD de Suceava în Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților am susținut întotdeauna inițiativele PSD pentru modernizarea sistemului de sănătate, astfel încât românii să poată beneficia de servicii medicale ca în orice stat membru UE”, a declarat la final Maricela Cobuz.