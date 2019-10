Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat că absolvenții facultăților de medicină din țară vor putea să susțină examenul de rezidențiat pe data de 8 decembrie 2019. Maricela Cobuz a precizat că în cursul zilei de marți, împreună cu colegii din Camera Deputaților a votat pentru adoptarea Proiectul de lege privind organizarea şi finanțarea examenului de rezidențiat. Cobuz a spus că în procedură de urgență, Camera Deputaților a adoptat cu 225 de voturi pentru legea care permite ca examenul de rezidențiat să se poată desfășura pe data de 8 decembrie.

„De asemenea, prin proiectul de lege s-a eliminat semnătura Ministerului Educației, astfel încât Ministerul Sănătății să poate publica cât mai repede Normele Metodologice. Legea prevede ca numărul de locuri scoase la concurs să fie egal cu numărul de absolvenți de Medicină. O altă modificare importantă este cu privire la calendarul desfășurării examenului de rezidențiat, astfel perioada de înscriere va fi de maxim 20 de zile, față de 30 cât era înainte, astfel încât examenul să poată fi susținut pe data de 8 decembrie”, a explicat deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a adăugat că pe data de 1 noiembrie, proiectul de lege trebuie să fie promulgat de către Președintele României și publicat în Monitorul Oficial, astfel încât ministrul Sănătății să poată semna ordinul prin care se stabilește metodologia organizării rezidențiatului, comisiile și numărul de locuri scoase la concurs.

„Prin unanimitate de voturi Parlamentul României a demonstrat că sănătatea nu trebuie să aibă culoare politică, iar desfășurarea examenului de rezidențiat să fie o prioritate pentru viitorii medici din țară. Este timpul să se renunțe la orgolii și la interesele politice atunci când vine vorba despre sănătate sau educație, deoarece aceste două mari domenii sunt importante pentru dezvoltarea României”, a precizat Maricela Cobuz. Ea a arătat că potrivit metodologiei, examenul de rezidenţiat trebuia să se susțină pe data de 17 noiembrie, însă a fost blocat din cauza faptului că domnul Președinte Klaus Iohannis a refuzat să numească un ministru al educației.

„Lipsa unui ministru al Educației a făcut posibilă amânarea examenului de rezidențiat, de pe data de 17 noiembrie pe data de 8 decembrie 2019, în condițiile în care era necesar semnarea a trei ordine de ministru în acest sens.

Ca medic pediatru, am susținut acest examen și știu cât este de important. Mă bucur că am reușit să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește importanța acestui examen și am votat în unanimitate în procedură de urgență legea privind organizarea și finanțarea rezidențiatului”, a încheiat Maricela Cobuz.